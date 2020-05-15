Разновидности кисточек для макияжа: какие есть кисти и для чего они предназначены

Чтобы сделать красивый макияж, нужны не только средства декоративной косметики, но и инструменты для их нанесения. Кисти для макияжа помогают легче и профессионально растушевывать тени, наносить тональную основу или оформлять брови. Для домашнего пользования не нужно покупать весь ассортимент кистей, существующих на рынке красоты. Достаточно иметь базовый набор.

Кисти стоит подбирать для конкретного косметического продукта. Ведь скошенной кисточкой для рисования стрелок не удастся эффективно растушевать тени на складке века. Хотя и тот, и другой инструмент предназначен для создания макияжа глаз. Визажистка с 20-летним стажем из Мэриленда поделилась в своем блоге The Beauty Blotter главными видами кистей для макияжа, которые нужно знать.

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Какие бывают кисти для макияжа?

Кисть для консилера (concealer). Внешне напоминает обычную кисточку для рисования, но здесь ворсинки плотнее прилегают друг к другу. Особенностью кисти является мягкая головка, которой легко наносить консилер точечно на те участки, которые хотите замаскировать и на синяки под глазами.

Внешне напоминает обычную кисточку для рисования, но здесь ворсинки плотнее прилегают друг к другу. Особенностью кисти является мягкая головка, которой легко наносить консилер точечно на те участки, которые хотите замаскировать и на синяки под глазами. Кисть для бровей (brow) . С помощью плоской скошенной кисти можно наносить на брови косметические продукты различной консистенции: от карандаша для бровей до специальных теней. Также этой кистью можно рисовать ровные стрелки на подвижном веке.

. С помощью плоской скошенной кисти можно наносить на брови косметические продукты различной консистенции: от карандаша для бровей до специальных теней. Также этой кистью можно рисовать ровные стрелки на подвижном веке. Кисть для теней (bleanding). Еще ее называют "блендинговой" кистью. Она идеально подходит новичкам для нанесения сухих теней для век. Куполообразной головкой удобно смешивать несколько цветов теней и наносить на складку подвижного верхнего века.

Еще ее называют "блендинговой" кистью. Она идеально подходит новичкам для нанесения сухих теней для век. Куполообразной головкой удобно смешивать несколько цветов теней и наносить на складку подвижного верхнего века. Скошенная кисточка для теней (crease). Это еще один вид кисти для нанесения теней. Ее отличие от предыдущей – мягко срезанная под углом головка, но функция та же. Только начинающим ней легче наносить тени в складку века благодаря скошенной форме.

Это еще один вид кисти для нанесения теней. Ее отличие от предыдущей – мягко срезанная под углом головка, но функция та же. Только начинающим ней легче наносить тени в складку века благодаря скошенной форме. Кисть-карандаш (pensil brush). С помощью этого инструмента можно создать дымчатый эффект во взгляде, растушевывая на верхнем и нижнем веке тени. Кисть небольшая по размеру и имеет форму окончания карандаша.

С помощью этого инструмента можно создать дымчатый эффект во взгляде, растушевывая на верхнем и нижнем веке тени. Кисть небольшая по размеру и имеет форму окончания карандаша. Большая кисть для нанесения теней (flat eyeshadow). Этой кистью можно создать гладкую и равномерную основу тенями на веке. Она должна иметь прочную щетину и быть средней густоты.

Этой кистью можно создать гладкую и равномерную основу тенями на веке. Она должна иметь прочную щетину и быть средней густоты. Кисть для ресниц и бровей (lash and brow) . Она предназначена для того чтобы расчесывать брови и ресницы перед нанесением главного косметического средства. Также можно ею растушевывать ресницы после нанесения туши, чтобы достичь большего объема. Обычно такие щеточки есть на другом конце карандаша для бровей.

. Она предназначена для того чтобы расчесывать брови и ресницы перед нанесением главного косметического средства. Также можно ею растушевывать ресницы после нанесения туши, чтобы достичь большего объема. Обычно такие щеточки есть на другом конце карандаша для бровей. Кисть для подводки (eyeliner). У нее длинная ручка и тонкий конец. Таким инструментом легко наносить подводку для глаз и рисовать идеальные линии стрелки. Если раньше вы пользовались карандашом, то будете приятно удивлены, насколько легче работать со специальной кистью.

У нее длинная ручка и тонкий конец. Таким инструментом легко наносить подводку для глаз и рисовать идеальные линии стрелки. Если раньше вы пользовались карандашом, то будете приятно удивлены, насколько легче работать со специальной кистью. Кисть для губ (lip). Без нее можно легко обойтись, но если вы поклонница ярких или темных насыщенных помад, то так можно аккуратнее прорисовать контур.

Без нее можно легко обойтись, но если вы поклонница ярких или темных насыщенных помад, то так можно аккуратнее прорисовать контур. Кисть для основы под макияж (foundation). Вариаций такого кисти существует много. Каждый из них подходит конкретной основе. Но большинство жидких текстур удобнее наносить пальцами или влажным бьюти-блендером.

Вариаций такого кисти существует много. Каждый из них подходит конкретной основе. Но большинство жидких текстур удобнее наносить пальцами или влажным бьюти-блендером. Кисти для контурной коррекции (stippling, powder, blush, bronzer, contour, highlight) . Инструментов для этого есть множество. Есть отдельные кисти для бронзера, румян, корректора, хайлайтера. Разница между ними незначительна. Лучше купить одну качественную кисть, которая бы подходила для всех средств, чем много разных, но дешевых.

. Инструментов для этого есть множество. Есть отдельные кисти для бронзера, румян, корректора, хайлайтера. Разница между ними незначительна. Лучше купить одну качественную кисть, которая бы подходила для всех средств, чем много разных, но дешевых. Щеточка-кабуки. Это пушистая головка на маленькой ножке. Ее используют тогда, когда косметическое средство нужно нанести толстым плотным слоем. Маленькая ножка позволяет взять щеточку максимально близко к ворсу и усилить нажим при нанесении косметики.

Это пушистая головка на маленькой ножке. Ее используют тогда, когда косметическое средство нужно нанести толстым плотным слоем. Маленькая ножка позволяет взять щеточку максимально близко к ворсу и усилить нажим при нанесении косметики. Большая кисть для пудры. Подойдет как для рассыпчатой, так и для компактной пудры. Объемной кисточкой легче равномерно наносить средство на лицо.

Подойдет как для рассыпчатой, так и для компактной пудры. Объемной кисточкой легче равномерно наносить средство на лицо. Аппликатор . Маленькая подушечка на короткой или длинной базе, которой наносят тени на веки.

. Маленькая подушечка на короткой или длинной базе, которой наносят тени на веки. Спонж бьюти-блендер. Главное преимущество над всеми кисточками: создает естественный вид макияжа. Его нужно увлажнить, нанести на него тональную основу и убивая движениями нанести на кожу лица. Блогеры считают этот инструмент мастхэв каждой косметички.



Назначение кистей для макияжа / Фото The Beauty Blotter

Мы вспомнили далеко не все кисти и аппликаторы для макияжа. Но именно эти являются основными. Зная об их функциях, можно изменить свой выбор в зависимости от собственных предпочтений и разновидности косметических средств. Они различны по форме, размеру, диапазону, материалу, длинне ворсинок и многих других характеристиках. Вы точно знаете, какую косметику ежедневно используете. Теперь осталось только приобрести к ней нужны инструменты.