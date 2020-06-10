Ретинолом считают разновидность витамина A. Его очень часто используют в сфере косметологии и дерматологии. Чудодейственные свойства ретинола для кожи объясняются тем, что он усиливает выработку гилауроновой кислоты в ней. Это способствует улучшению ее эластичности и увлажненности.

Благодаря использованию средств с содержанием ретинола уменьшается активность сальных желез кожи, минимизируется жироотделение, очищаются поры, меньше вероятность появления высыпаний и воспалений. Больше о пользе ретинола для кожи вашего лица пишет Harvard Health Publishing.

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Влияние ретинола на кожу

Еще в 1970 году для лечения угрей использовали ретиноиды – препараты на основе витамина A. Однако затем обнаружили и другие их полезные свойства для кожи: обесцвечивание пятен актинического кератоза, выравнивание пигментации, регенерация клеток верхнего слоя кожи. А самое главное преимущество ретинола – антивозрастные соединения, которые разглаживают мелкие морщины и складки на лице.

Что такое актинический кератоз Он является поверхностным повреждением кожи, которое можно увидеть на открытых участках тела, которые длительное время подвергались воздействию сильного солнечного излучения. Актинический кератоз имеет вид одного или нескольких маленьких красных или коричневых пятен с чешуей на поверхности. Чаще всего образуется на лице, грудной клетке, спине, руках, у мужчин еще и на ушах, также на той части головы, которая предназначена для роста волосяного покрова.



Как ухаживать за кожей с помощью ретинола / Фото Unsplash

Борется ретинол с морщинами, так как содержит в своем составе компоненты, провоцирующие выработку коллагена и стимулирующие работу сосудов, которые отвечают за кровообращение. Последнее свойство способствует улучшению цвета кожи. Чтобы уменьшение морщин стало заметным, нужно регулярно пользоваться ретиноидами от 3 до 12 месяцев.

Несмотря на все положительные характеристики ретинола, есть и несколько отрицательных. Наносить жидкость следует осторожно и постепенно увеличивать пропорцию. Так как она склонна вызывать сухость и раздражение кожи, если с ней переборщить. Начните использовать ретинол через день в небольшом количестве. Затем практикуйте нанесение на ночь. Также не забывайте каждое утро пользоваться солнцезащитным кремом, поскольку ретиноиды повышают чувствительность кожи к солнцу.

Есть препараты с высоким содержанием ретиноидов, поэтому они продаются только по рецепту от врача. Но для домашнего ухода за кожей достаточно средств, в которых упомянутые компоненты не являются такими сильными, но все равно имеют хорошее лечебное воздействие на кожу вашего лица.