Летом волосы страдают от воздействия солнечных лучей, соленой морской воды и воздуха с частицами песка. Прежде чем отправиться на пляж, стоит соблюсти несколько действенных советов и провести комплекс соответствующих процедур по уходу, если хотите сохранить хорошее состояние своих волос.

Солнце выделяет вредные лучи, которые пересушивают волосы. Особенно влажные пряди, когда вы пошли загорать сразу после купания в море. Также на вашу шевелюру негативно влияет хлорированная вода из бассейна. Поэтому Elle собрал рекомендации для правильного ухода за волосами летом.

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Как ухаживать за волосами летом

Не забывайте надевать головной убор. Это очевидный, но важный совет. Таким образом вы сможете защитить волосы от повреждения, которые им наносят прямые солнечные лучи. Выберите шляпу, платок или кепку, которая вам подойдет больше всего, и прикрывайте ими голову.



Защищайте волосы головным убором летом/ Фото Pixabay

Делайте маску для волос. Питательная маска необходима вашим волосам летом. Достаточно проводить эту процедуру 1 раз в неделю в домашних условиях, чтобы увлажнить и обогатить питательными компонентами сухие волосы. Визажист Виктории Бекхэм Джейсон Коллер солидарен с этим утверждением. Он говорит: "Для здоровья волос после отпуска важно питание и восстановление. Используйте специальный шампунь и питательную маску в течение нескольких недель после поездки". Стоит добавить, что такую ​​маску можно легко приготовить самостоятельно дома, если вам хочется сделать ее более натуральной и эффективной.

Питательная маска необходима вашим волосам летом. Достаточно проводить эту процедуру 1 раз в неделю в домашних условиях, чтобы увлажнить и обогатить питательными компонентами сухие волосы. Визажист Виктории Бекхэм Джейсон Коллер солидарен с этим утверждением. Он говорит: "Для здоровья волос после отпуска важно питание и восстановление. Используйте специальный шампунь и питательную маску в течение нескольких недель после поездки". Стоит добавить, что такую ​​маску можно легко приготовить самостоятельно дома, если вам хочется сделать ее более натуральной и эффективной. Пользуйтесь увлажняющими шампунем и кондиционером . Смените свои привычные продукты для мытья волос на увлажняющие. После нанесения этих средств завершите рутинный уход маслом для увлажнения кожи головы или специальной сывороткой. Джейсон Коллер рекомендует приобрести шампунь с содержанием SPF и кондиционер на масляной основе, чтобы получить гладкие волосы. Также просушивайте волосы полотенцем из микроволокна и, чтобы они не закручивались.

. Смените свои привычные продукты для мытья волос на увлажняющие. После нанесения этих средств завершите рутинный уход маслом для увлажнения кожи головы или специальной сывороткой. Джейсон Коллер рекомендует приобрести шампунь с содержанием SPF и кондиционер на масляной основе, чтобы получить гладкие волосы. Также просушивайте волосы полотенцем из микроволокна и, чтобы они не закручивались. Обратитесь к салонному лечению. Если вы замечаете, что состояние ваших волос не улучшается после домашних процедур, то воспользуйтесь салонными услугами высокотехнологичного восстановления.

Если вы замечаете, что состояние ваших волос не улучшается после домашних процедур, то воспользуйтесь салонными услугами высокотехнологичного восстановления. Подготовьтесь к воздействию моря, солнца и песка на ваши волосы. Перед тем, как идти плавать в море или бассейн, помойте волосы прохладной водопроводной водой. Благодаря своей структуре волосы обладают свойством впитывать в себя ограниченное количество влаги. Поэтому, моя их пресной водой, вы предотвращаете поглощение волосами вредной хлорированной воды. Следующим шагом вашей подготовки должна стать увлажняющая маска. Затем нанесите специальное солнцезащитное средство для волос с высоким уровнем SPF, чтобы защитить их от нагрева и повреждения солнечными лучами. Также солнцезащитные спреи помогают минимизировать вред соли и хлорированной воды.



Уход за волосами на отдыхе / Фото Unsplash