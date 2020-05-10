Роскошные волосы за 5 минут: простые рецепты масок дома

Что может быть лучшим занятием на период самоизоляции, чем уход за собой. Именно сейчас идеальный момент, чтобы улучшить состояние своих волос. Маски для волос в домашних условиях – самое то.

Роскошные волосы не только внешне хорошо выглядят, но и добавляют каждой женщине внутренней уверенности в себе. Чтобы каждая из вас стала обладательницей нереально красивых волос, 24 канал собрал 5 рецептов действенных масок для волос, которые можно приготовить за 5 минут дома.

Вам будет интересно узнать: Как правильно ухаживать за волосами дома: простые советы

Для сухих и поврежденных волос

Витамины A, E

Репейное масло

2 желтка

Разогрейте репейное масло и добавьте в емкость с ним все вышеупомянутые ингредиенты. Хорошо все перемешайте и нанесите смесь по всей длине волос. Можно также укутать голову полотенцем или пищевой пленкой. Держите 1 час и потом хорошо все смойте.

Для сухих и ломких волос

Йогурт/ кефир/ жирная сметана

Клубника

Оливковое масло

Разомните ягоды и залейте их йогуртом. Оливковое масло не является обязательным ингредиентом. Добавляйте его только в том случае, если у вас очень сухой волосяной покров. Используйте маску на всю длину волос, также можете прикрыть волосы пищевой пленкой и полотенцем. Держать маску нужно 1 – 2 часа.



Рецепты масок для волос в домашних условиях / Фото Pexels

С эффектом ламинирования

Желатин

Бальзам для волос

Сначала растворите желатин в воде. Затем добавьте в него небольшое количество бальзама для волос. Нанесите на волосы, оберните их пищевой пленкой и закутайте полотенцем. Оставьте маску на 30 – 40 минут.

Для увлажнения волос

Банан

Сметана

Мед

Для приготовления маски нужно размять половинку банана. Потом добавьте по 1 столовой ложке натурального меда и сметаны. Смесь нужно массирующими движениями нанести на кожу головы, а затем и на всю длину волос. Держите маску не меньше 1 часа. После чего хорошо промойте шампунем волосы от меда.

Для питания и стимулирования роста волос

Оливковое масло

Коньяк

Желатин

Мед

Корица

Смешайте все компоненты. Нанесите маску на 30 – 60 минут под пищевую пленку. Тщательно смывайте теплой, но не горячей водой.

В рецептах, где не указаны пропорции использования ингредиентов для приготовления маски, воспользуйтесь методом "на глаз", так как все зависит от длины ваших волос.