Роскошные волосы за 5 минут: простые рецепты масок дома
Что может быть лучшим занятием на период самоизоляции, чем уход за собой. Именно сейчас идеальный момент, чтобы улучшить состояние своих волос. Маски для волос в домашних условиях – самое то.
Роскошные волосы не только внешне хорошо выглядят, но и добавляют каждой женщине внутренней уверенности в себе. Чтобы каждая из вас стала обладательницей нереально красивых волос, 24 канал собрал 5 рецептов действенных масок для волос, которые можно приготовить за 5 минут дома.
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Для сухих и поврежденных волос
- Витамины A, E
- Репейное масло
- 2 желтка
Разогрейте репейное масло и добавьте в емкость с ним все вышеупомянутые ингредиенты. Хорошо все перемешайте и нанесите смесь по всей длине волос. Можно также укутать голову полотенцем или пищевой пленкой. Держите 1 час и потом хорошо все смойте.
Для сухих и ломких волос
- Йогурт/ кефир/ жирная сметана
- Клубника
- Оливковое масло
Разомните ягоды и залейте их йогуртом. Оливковое масло не является обязательным ингредиентом. Добавляйте его только в том случае, если у вас очень сухой волосяной покров. Используйте маску на всю длину волос, также можете прикрыть волосы пищевой пленкой и полотенцем. Держать маску нужно 1 – 2 часа.
Рецепты масок для волос в домашних условиях / Фото Pexels
С эффектом ламинирования
- Желатин
- Бальзам для волос
Сначала растворите желатин в воде. Затем добавьте в него небольшое количество бальзама для волос. Нанесите на волосы, оберните их пищевой пленкой и закутайте полотенцем. Оставьте маску на 30 – 40 минут.
Для увлажнения волос
- Банан
- Сметана
- Мед
Для приготовления маски нужно размять половинку банана. Потом добавьте по 1 столовой ложке натурального меда и сметаны. Смесь нужно массирующими движениями нанести на кожу головы, а затем и на всю длину волос. Держите маску не меньше 1 часа. После чего хорошо промойте шампунем волосы от меда.
Для питания и стимулирования роста волос
- Оливковое масло
- Коньяк
- Желатин
- Мед
- Корица
Смешайте все компоненты. Нанесите маску на 30 – 60 минут под пищевую пленку. Тщательно смывайте теплой, но не горячей водой.
В рецептах, где не указаны пропорции использования ингредиентов для приготовления маски, воспользуйтесь методом "на глаз", так как все зависит от длины ваших волос.