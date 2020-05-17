Как самой подстричь кончики волос в домашних условиях

Красотки, привыкшие регулярно подрезать кончики волос в парикмахерской, оказались в сложном положении во время длительной самоизоляции. Однако иметь ухоженные волосы без секущихся кончиков можно и дома. Просто нужно узнать, как самостоятельно от них избавиться.

Есть три проверенных способа, которыми поделились профессиональные парикмахеры для UkrMedia. Набравшись смелости и информации, можно самостоятельно сделать себе министрижку дома и получить безупречный вид волос.

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Способ 1: стрижка с опущенной головой

Перед стрижкой вымойте хорошо волосы. Когда они подсохнут и станут едва влажными, начинайте процедуру. Для этого: наклоните голову вниз, опрокидывайте постепенно волосы наперед, расчесывайте их и подрезайте. Важно, чтобы вы видели кончики волос, чтобы могли регулировать срез. Данным методом парикмахеры рекомендуют срезать волосы движениями слева направо.



Стрижка на влажные волосы / Фото WomanAdvice

Способ 2: хвост на затылке

Начните с мытья головы, дождитесь пока волосы высохнут, а тогда тщательно расчешите их расческой. Затем завяжите крепко хвост на затылке специальной резинкой. Далее зафиксируйте его еще одной резинкой на расстоянии 3 сантиметра от первой и повторите это еще несколько раз. Точно сказать, сколько вам понадобится резинок, нельзя, ибо все зависит от длины ваших волос. Главное то, что последняя резинка должна быть на том месте, где вы хотите обрезать волосы. А дальше по знакомой схеме: берите ножницы для ровного среза и режьте прямо под резинкой.



Стрижка с помощью специальных резинок / Фото WomanAdvice

Способ 3: жгут на макушке

Опять же намочите и хорошо расчешите волосы. Затем аккуратно соберите их на макушке, сделайте жгут из волос, закручивая его по часовой стрелке. Для этого вам не понадобятся резинки или другие аксессуары для волос. Просто держите жгут в руке вертикально над головой. И начинайте подрезать волосы на столько, сколько вам нужно. Чтобы проверить не оставили ли вы лишних волосков, закрутите еще раз жгут, но уже против часовой стрелки. И удалите ножницами те пряди, которые выделяются из жгута.



Стрижка на жгуте / Фото Womandvice

Вот так легко можно самой для себя стать парикмахером и сделать стрижку на одном уровне с профессиональной.