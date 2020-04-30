Самые распространенные мифы об уходе за волосами

Осенью многие женщины страдают от сухости и ломкости волос, поэтому стараются прислушиваться ко всем советам по уходу. Советуем взять себе на вооружение перечень самых популярных мифов по уходу за волосами, чтобы не нанести им еще больший вред.

Часть этих легенд десятилетиями передаются от женщины к женщине и не имеют никакого научного обоснования, пишет Розалин Соломон.

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Подстригание кончиков ускоряет рост волос

Наверное, самым популярным мифом о волосах является то, что если их подстричь – они быстрее будут отрастать. Волосы растут из фолликулов, находящихся в коже головы, поэтому поверьте, стрижка пряди волос не имеет ничего общего с их корнями.

Однако стоит заметить, что если не обрезать поврежденные и секущиеся волосы – они будут обламываться при расчесывании. Именно поэтому их нужно подстригать вовремя.

Волосы нужно вычесывать не менее 100 раз

Конечно, расчесывать волосы стоит. Однако 100 рачесываний являются чрезмерными и ненужными. Чрезмерное расчесывание волос наоборот может спровоцировать их повреждение, а сильное вычесывание может нанести вред волосяным фолликулам.

Расчесывайте волосы до тех пор, пока не вычесались все лишние узелки. Когда расческа может пройтись по волосам беспрепятственно – вы расчесали их достаточно.

Расчесывание помогает распределить натуральные масла от кожи до кончиков, придавая волосам естественный блеск, а также способствует стимуляции кожи головы. Используйте щетку с мягкими зубцами или широкий гребень.

Некоторые специалисты рекомендуют расчесывать волосы сразу после мытья головы – в душе, тогда они будут более гладкими.



Как ухаживать за волосами

Волосы привыкают к шампуню и он перестает действовать

Выбор подходящего шампуня или кондиционера, который подходит именно вам – действительно может превратиться в долгий и тернистый путь, сотканный из проб и ошибок. Однако когда вы найдете шампунь с тем составом, который идеально подходит для ваших волос и кожи, нет никаких доказательств того, что он со временем перестанет действовать. Изменение структуры волос может быть вызвано только изменениями в вашем организме, поэтому причину нужно искать не извне, а внутри.

Также добавим, что ежедневно мыть голову нельзя. Интенсивное промывание и пена могут привести к повреждению и ломкости волос. И, в зависимости от продукта могут вызвать сухость кожи головы.

Вместо одной вырванной серой волосинки вырастает две

Эксперты говорят, что выщипывание седых волосков не является причиной их размножения. Из одного фолликула вырастает одна волосина, поэтому невозможно, чтобы одна вырванная волосинка влияла на количество других.

Однако этого не стоит делать потому, что вырывание волос может нанести вред волосяном фолликулу, что может помешать его дальнейшему росту. Серые или белые волоски возникают, когда в фолликулах отмирает пигмент.



Секущиеся кончики стоит отрезать, а не лечить

Секущиеся концы лечатся

Несмотря на большое количество косметических средств, которые предлагают восстановление секущихся кончиков, их невозможно восстановить. Волосы секутся из-за повреждения самого защитного наружного слоя (кутикулы) волос.

Единственный способ избавиться от секущихся концов – попрощаться с ними и отстричь. Не стоит расстраиваться, подстригание секущихся концов придаст волосам здоровый и привлекательный вид, который на все 100% заменит утраченную длину.

Сон с распущенными волосами помогает им расти

Жаль, однако это тоже является одним из самых распространенных мифов. Скорее наоборот, собирание волос перед сном помогает предотвратить их повреждение.

Важно! Не стоит завязывать волосы туго и стягивать кожу головы. Достаточно собрать волосы так, чтобы они просто держались вместе.

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