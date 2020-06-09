Аккуратные и ухоженные ногти на руках мужчин уже является мастхев для каждого. Классический мужской маникюр отличается от женского, потому что для него покрытие лаком не является обязательным шагом. В частности, если вы не хотите ходить на маникюр в салон красоты, то его легко можно сделать в домашних условиях.

Базовый мужской маникюр состоит из обрезания ногтей и кутикулы, подпиливания ногтевой пластины, чтобы создать желаемую форму, и смягчения кожи рук. В материале Brickell узнаем больше, как мужчине сделать маникюр.

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Техника выполнения мужского маникюра

Обрежьте ногти. Используйте для этого специальные маникюрные ножнички или специальные кусачки. Старайтесь обрезать белую отросшую часть ногтя лишь за одно нажатие выбранным инструментом на него. Уголки можно будет потом подпилить. Потому что чрезмерное зажатие вокруг ногтя может способствовать его дальнейшему росту вверх, что будет смотреться совсем не эстетично. Воспользуйтесь пилочкой для ногтей. Ею нужно подпилить неровные края, чтобы придать ногтю аккуратную и гладкую форму. Начинайте пилить с одной стороны ногтя на другую, а затем такой же техникой возвращайтесь назад. Здесь ваша основная задача – округлить верх ногтя. Когда вы почувствуете, что пилочка начинает контактировать с кожей на кончике пальца, то прекращайте пилить. Слишком короткие ногти также будут выглядеть некрасиво. Лучшая длина – на уровне кончиков пальцев.



Процедура выполнения мужского маникюра / Instagram / @sokratis_evangelou

Избавьтесь от лишней кутикулы. Кутикула – это светлая тонкая кожица, которая растет из места, где ноготь граничит с кожей пальца. Если ваша кутикула не является очень грубой и большой, то ее можно аккуратно отодвинуть с помощью апельсиновой палочки, предварительно смягчив кожицу специальным или любым другим эфирным маслом. В случае, когда первым способом с кутикулой трудно справиться, тогда воспользуйтесь специальными щипчиками из маникюрного набора, чтобы удалить все лишнее с ногтя. Не забудьте увлажнить. Обязательно завершающим этапом вашего маникюра должно стать увлажнение кожи рук. Это можно осуществить несколькими способами: приготовьте ванночку для рук, нанесите натуральный лосьон или увлажняющий крем. Перед выполнением любого из вариантов необходимо вымыть руки, чтобы убрать разнообразные остатки после чистки. В случае пореза или других проблем с ногтями дополнительно используйте лечебные аптечные средства.

Также, если вы хотите придать своей ногтевой пластине блеск, то можете покрыть ее слоем прозрачного укрепляющего лака. В частности любителям экспериментов и эпатажа делать маникюр другими цветами тоже никто не запрещает.