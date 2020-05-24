Как сделать натуральный дезодорант в домашних условиях

Говорят, что некоторые промышленные средства негативно влияют на здоровье. Поэтому все больше появляется альтернатив приготовления необходимой досмотровой косметики дома. Например, алюминий, который содержится в антиперспирантах, не только блокирует выделение пота, но и токсично влияет на различные системы организма. Чтобы этого избежать, можно приготовить дезодорант дома из полезных ингредиентов.

Регулярное использование средств, блокирующих потоотделение, может вызвать такие негативные последствия, как увеличение лимфоузлов, нарушение работы эндокринной системы или канцерогенность (возникновение злокачественных новообразований). Чтобы точно удостовериться, что вашему здоровью ничего не угрожает, сделайте натуральный дезодорант дома по рецептам нутрициолога Елены Метельской, которыми она поделилась на своей странице в Инстаграме.

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Что такое натуральный дезодорант?

Конкурировать с длительным эффектом и приятным запахом обычного антиперспиранта натуральный не может. Однако что касается состава, то самодельный дезодорант побеждает на все 100%. Хотя он не решит проблемы чрезмерного потоотделения, поэтому в таком случае следует обратиться к компетентному специалисту.

Также еще один из плюсов натурального дезодоранта в том, что он борется с микробами, которые вызывают неприятный запах, и предотвращает их размножение. Зато обычные средства против пота просто временно маскируют запах. Безопасный дезодорант не должен закупоривать поры, а потовые железы должны работать в привычном режиме. Именно поэтому выделение пота продолжается, а запах исчезает. Если использовать натуральный антиперспирант в сочетании со специальными накладками на подмышки, контролировать свое питание, то вам удастся избавиться от неприятного запаха.

Рецепты для приготовления натурального дезодоранта в домашних условиях

Как приготовить натуральный дезодорант / Instagram / @simply_sustainable_blog

Важнейший ингредиент, на котором базируется все приготовления дезодоранта, это пищевая сода, без лишних компонентов против слеживания.

Пищевая сода

Соду можно использовать в чистом виде, если кожа под мышками не пересушена и не раздражена. Хорошо вытрите тело мягким полотенцем после мытья. Возьмите пищевую соду и вотрите ее в нужные участки. Остатки осторожно смахните любой кисточкой.

Важно: обязательно ежедневно принимать душ и чередовать средства против запаха пота.

Комбинированное сухое средство

Что нужно?

50 грамм пищевой соды;

50 грамм крахмала (кукурузного или Arrowroot starch, потому что картофельный имеет свойство сокращаться, поэтому не подойдет);

10 капель эфирного масла гвоздики/лаванды/чайного дерева.

Смешайте все ингредиенты в одной емкости, которая закрывается крышкой, храните в холодильнике и используйте, как описано в 1 варианте.

Средство на основе масла

Что нужно?

4-5 столовых ложек кокосового масла (можно разделить пропорцию с натуральным маслом ши 50:50);

1,5 столовых ложек кукурузного крахмала;

1 столовая ложка пищевой соды;

10 капель эфирного масла гвоздики/лаванды/чайного дерева.

Смешайте все до однородной консистенции, залейте в баночку и храните в холодильнике. Используйте сразу после душа на чистую кожу. Нанесите подушечкой пальца тонким слоем средство на кожу под мышками. Подождите полного высыхания и тогда одевайтесь.

Примечание! Заранее проверьте, не будет ли реагировать ваша кожа негативно на пищевую соду. Также, если у вас есть аллергия на эфирные масла, то вышеописанные рецепты вам не подойдут.