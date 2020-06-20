С помощью косметики можно удачно подчеркнуть достоинства своей естественной красоты. Такой макияж называют нюдовим или "макияжем без макияжа". Главные его задачи: создать легкий румянец, придать коже натурального блеска и незаметно сделать взгляд и губы более выразительными.

Чтобы создать нюдовий макияж, недостаточно только обладать правильной техникой. Нужно знать несколько лайфхаков и секретов, которые облегчат вашу работу и сэкономят время. Новый канал подробно описал, как можно создать естественный нюдовий макияж. Интересно знать: Особенности создания макияжа на коже, которая склонна к угрям Как сделать нюдовий макияж Начните с очищения. Чтобы получить необходимый эффект от нюдового макияжа, следует подготовить кожу к его нанесению. Сделайте перед этим увлажняющую маску или крем, воспользуйтесь специальными патчами.

Чтобы получить необходимый эффект от нюдового макияжа, следует подготовить кожу к его нанесению. Сделайте перед этим увлажняющую маску или крем, воспользуйтесь специальными патчами. Скройте недостатки . Прежде чем маскировать неровности на коже лица, убедитесь, что тональная основа подходит именно вашему типу кожи оттенком и текстурой. Если у вас не проблемная кожа, то будет достаточно просто нанести консилер на нужные участки.

. Прежде чем маскировать неровности на коже лица, убедитесь, что тональная основа подходит именно вашему типу кожи оттенком и текстурой. Если у вас не проблемная кожа, то будет достаточно просто нанести консилер на нужные участки. Фишка нюда – натуральный блеск. Кожа будет сиять здоровьем, если правильно использовать хайлайтер. Наносите его только на те участки лица, которые больше всего выступают: скулы, под брови, кончик носа, центр лба, подбородка, "птичку" над губой.

Техника создания нюдового макияжа / Фото Pexels Румяна . Это важный этап в создании нюдового макияжа, который нужно выполнить правильно. Щечки должны иметь максимально естественный вид. Нанесите немного румян специальной кистью по скуловой кости. Именно туда обычно падает тень. Если подробнее, то продукт необходимо растушевать от нижнего кончика уха до уголка губ. Натуральный румянец можно создать с помощью обычной красной губной помады. Главное не переборщить, чтобы избежать комического вида.

. Это важный этап в создании нюдового макияжа, который нужно выполнить правильно. Щечки должны иметь максимально естественный вид. Нанесите немного румян специальной кистью по скуловой кости. Именно туда обычно падает тень. Если подробнее, то продукт необходимо растушевать от нижнего кончика уха до уголка губ. Натуральный румянец можно создать с помощью обычной красной губной помады. Главное не переборщить, чтобы избежать комического вида. Что касается бровей . Их надо тщательно расчесать специальной щеточкой и зафиксировать бесцветным гелем. Если у вас не очень густые брови, то закрасьте пробелы между волосками обычными тенями для бровей или для век. Таким образом они не будут казаться слишком накрашенными.

. Их надо тщательно расчесать специальной щеточкой и зафиксировать бесцветным гелем. Если у вас не очень густые брови, то закрасьте пробелы между волосками обычными тенями для бровей или для век. Таким образом они не будут казаться слишком накрашенными. Добавьте немного пигмента на губы. Использовать яркую помаду в нюдовом макияже нельзя. Зато удачным выбором будет пигментированный блеск или тинт для губ. Или создайте эффект зацелованных губ самостоятельно.

Использовать яркую помаду в нюдовом макияже нельзя. Зато удачным выбором будет пигментированный блеск или тинт для губ. Или создайте эффект зацелованных губ самостоятельно. Глаза в финале. Вы можете накрасить веки однотонными бежевыми тенями. От туши лучше отказаться. Просто закрутите ресницы специальными щипчиками.