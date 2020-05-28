Как сделать ресницы длинными и густыми: правильный уход

Поскольку нарощенные и накладные ресницы стали главным антитрендом этого года, то нужно прибегать к натуральным методам, как сделать свои ресницы длинными, густыми, ускорить их рост. Для этого вам не понадобятся дорогие или труднодоступные продукты.

Чем старше мы становимся, тем больше наши ресницы теряют естественный красивый вид. Они могут укорачиваться и ломаться вследствие использования водостойкой туши или капель для глаз, которые пересушивают ресницы. Существуют способы, как восстановить ресницы и вернуть им хорошее состояние. Bustle рассказал, как это сделать.

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Советы, как сделать ресницы более длинными и густыми

Используйте оливковое масло перед сном, а утром смывайте. Оно увлажняет и смягчает волоски. Масло легко наносить на ресницы чистой щеточкой для туши.

перед сном, а утром смывайте. Оно увлажняет и смягчает волоски. Масло легко наносить на ресницы чистой щеточкой для туши. Витамин Е. Он есть как в форме таблеток, так и масла. Даже Кортни Кардашян рассказала в одном из своих интервью, что этот витамин спас ее ресницы.

Он есть как в форме таблеток, так и масла. Даже Кортни Кардашян рассказала в одном из своих интервью, что этот витамин спас ее ресницы. Регулярно расчесывайте ресницы. Может показаться банальным, но запутанные и закрученные ресницы быстрее ломаются.



Длинные и густые ресницы / Фото Pexels

Увлажнение кокосовым маслом. Этот продукт обладает массой полезных свойств. И одно из них, это содействие росту ресниц и их укреплению. Также кокосовое масло безопасно наносить на нижнюю и верхнюю линии роста ресниц.

Этот продукт обладает массой полезных свойств. И одно из них, это содействие росту ресниц и их укреплению. Также кокосовое масло безопасно наносить на нижнюю и верхнюю линии роста ресниц. Принимайте биотин. Если у вас определенные пищевые, витаминные и минеральные дефициты, то не только ресницы не будут расти, но и остальные волосы также. Добавив биотин в свой рацион, вы восстановите баланс питательных веществ.

Важно: перед началом курса проконсультируйтесь с врачом. Возможно, у вас более серьезная проблема и нужно будет сдать анализы.

Иногда используйте касторовое масло . Миф, что этот продукт способствует росту волос, давно развенчан, но он имеет замечательные увлажняющие свойства.

. Миф, что этот продукт способствует росту волос, давно развенчан, но он имеет замечательные увлажняющие свойства. Запаситесь зеленым чаем. Нанесите немного охлажденного пропитанного чая по линии роста ваших ресниц. Он должен стимулировать рост. Также зеленый чай полезен для внутреннего применения. Он выводит токсины из организма и положительно влияет на общее состояние кожи и волос.

Если домашних лайфхаков для роста и густоты ресниц вам мало, то можете дополнительно использовать специальные сыворотки и туши с необходимым эффектом, который обычно указывают на упаковке.