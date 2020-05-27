Сухим шампунем очень удобно пользоваться во время путешествия. Также он может вас спасти, когда вам нужно срочно куда-то бежать, и времени мыть, сушить и укладывать волосы совсем нет. Хотя сухой шампунь не конкурент традиционному мытью волос, но иногда он просто незаменимое средство в женской косметичке.

Мгновенно освежить волосы можно с легкостью с помощью сухого шампуня. Его основные функции: освежить, придать волосам объема и сделать их чистыми как на вид, так и на ощупь. Цены на сухие шампуни в косметических магазинах колеблются. Но качественный продукт стоит соответственно. Чтобы сэкономить и быть уверенной в натуральности состава, 24 канал расскажет, как сделать сухой шампунь в домашних условиях.

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Как сделать сухой шампунь из натуральных ингредиентов

Что вам понадобится?

2 столовые ложки овсяных круп;

2-3 столовые ложки какао-порошка (если у вас темные волосы);

8 столовых ложек кукурузного крахмала;

2-3 сухих иголочки лаванды;

Блендер.

Все ингредиенты нужно высыпать в чашу блендера. Какао-порошок добавляйте в зависимости от оттенка ваших волос: чем темнее волосы, тем больше какао. Если вы обладательница светлой шевелюры, то этот шаг можете пропустить.

В некоторых населенных пунктах трудно найти веточки именно лаванды, в таком случае можете использовать обычную ромашку. Мы добавляем цветы трав (без стебля) для приятного аромата. Когда все компоненты в чаше, измельчите их блендером. Должна получиться порошковая однородная смесь. Вот так быстро и легко ваш сухой шампунь готов.



Лаванда придает запах сухому шампуню / Фото Pixabay

Затем пересыпьте его в баночку, удобную для дальнейшего пользования. Наносите сухой шампунь на волосы с помощью пушистой кисточки для румян: наберите немного смеси на кисточку и стряхните лишнее. Затем, отделяя прядь за прядью, кисточкой равномерно распределите шампунь на корни. Таким образом нужно проработать все грязные участки волос.

Чтобы достичь лучшего эффекта, после нанесения смеси массируйте кожу головы в течение 2 минут. Далее расчешите волосы, чтобы удалить все ненужные остатки продукта.