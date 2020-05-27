Секрет красоты Виктории Бекхэм: как обладать идеальной кожей

В свои 46 британская певица и актриса Виктория Бекхэм выглядит молодо и привлекательно. У нее нет морщин, шелушений или неровностей на коже лица. Звезда недавно открыла собственный секрет красоты.

Виктория Бекхэм также является основательницей собственного бренда косметики Victoria Beckham Beauty. Продажа продукции стартовала в сентябре прошлого года. После этого женщина неоднократно подчеркивала в своих интервью, что о красоте нужно заботиться не только извне, но и изнутри. Harper's Bazaar узнал, какой продукт помогает Виктории сохранять молодость и здоровье кожи.

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Виктория Бекхэм на своей странице в инстаграме делится различными бьюти-лайфхаками из собственного опыта, демонстрирует оригинальные техники выполнения макияжа на видео, дает практические советы по уходу за собой. В частности, она отмечает, что идеальное состояние кожи начинается с правильного ухода за ней. Кроме рекомендаций косметических средств из своей линейки, знаменитость в постоянном поиске натуральных продуктов для внутреннего потребления, которые обогащают кожу питательными веществами и положительно влияют на ее состояние. Новое открытие Виктории – авокадо.

Жена британского футболиста Дэвида Бекхэма ест 3-4 авокадо каждый день. Фрукт, который по составу очень похож на овощ, помогает вашей коже сиять, потому что он способствует сбалансированию полезных жиров в организме.

Когда Виктория узнала о пользе авокадо, то сразу пересмотрела свой рацион питания. Теперь авокадо – это мастхэв в ее холодильнике. Мать четырех детей положительно поражена результатом. Она объясняет, что авокадо является прекрасным источником мононенасыщенных жирных кислот, которые увлажняют кожу, и в его составе содержится витамин Е – натуральный антиоксидант.