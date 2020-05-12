Щипцы для ресниц: как выбрать и правильно пользоваться

Густые и длинные ресницы – мечта каждой женщины. Не всегда тушь для ресниц справляется с этой задачей. Чтобы ей помочь, в макияже также перед нанесением туши используют специальные щипцы. Это щипцы для подкручивания ресниц, которые добавляют длины и делают их выразительными.

Если щипцы для подкручивания ресниц использовать правильно и аккуратно, то не будет никакого риска повредить ваши ресницы. Но даже при этом не забывайте о дополнительном уходе: масла и другие специальные средства. Пользуйтесь всеми возможными бьюти-инструментами с удовольствием, а 24 канал расскажет, как правильно это делать.

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Как выбрать щипцы для ресниц?

Не покупайте щипцы с пластиковыми заменителями. Отдавайте предпочтение металлическим. Важно, чтобы резиновая вставка между зажимами была жесткой. Уровень жесткости влияет на качество завивки и удобство в использовании. Еще можно брать с силиконовыми накладками. Проверьте, чтобы в комплекте с щипчиками шли запасные вставки, и можно было их заменить через некоторое время. Обычно дешевые щипцы выполнены небрежно. В отдельных случаях можно даже повредить себе кожу, глаза или поломать волоски ресниц. Поэтому ответственно отнеситесь к покупке, и не экономьте на своем здоровье. Дуги зажима должны плотно прилегать друг к другу, чтобы выполнить качественную завивку. Лучше выбирать щипцы без пружины. Она быстро расшатывается, ломается и выпадает. И тогда инструмент становится не пригодным к использованию.

Как правильно закручивать ресницы?

Чтобы получить лучший эффект от закручивания, можно прогреть щипцы феном до комфортной для вас температуры (они не должны быть горячими, потому что могут обжечь лицо). Делать завивку только на чистые и сухие ресницы – без туши. Иначе они поломаются. Верхнюю пластину расположите у подвижного века, а нижнюю зафиксируйте у корней ресниц. Последняя не должна касаться кожи. Не сжимайте щипцы слишком сильно, если хотите получить естественный эффект. Сделайте три непродолжительных зажима (7-10 секунд). Если ресницы короткие, то зажимайте только у основания, если длинные – делайте зажимы по всей длине. Можно закрепить результат тушью.



Подкручивание ресниц щипцами / Фото Pexels

Рекомендуем после каждого использования очищать и дезинфицировать щипцы. Если резинка портится или становится слишком твердой со временем, то обязательно замените ее. В частности эффект от подкручивания ресниц щипцами зависит не от выбранного угла, а от количества и продолжительности зажимов.

Особой пользы щипцы для ресниц не имеют. Они просто загибают их: поднимают у корней и подкручивают. Даже ежедневное использование механических щипцов не даст долговременного эффекта.