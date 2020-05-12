Щипцы для ресниц: как выбрать и правильно пользоваться
Густые и длинные ресницы – мечта каждой женщины. Не всегда тушь для ресниц справляется с этой задачей. Чтобы ей помочь, в макияже также перед нанесением туши используют специальные щипцы. Это щипцы для подкручивания ресниц, которые добавляют длины и делают их выразительными.
Если щипцы для подкручивания ресниц использовать правильно и аккуратно, то не будет никакого риска повредить ваши ресницы. Но даже при этом не забывайте о дополнительном уходе: масла и другие специальные средства. Пользуйтесь всеми возможными бьюти-инструментами с удовольствием, а 24 канал расскажет, как правильно это делать.
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Как выбрать щипцы для ресниц?
- Не покупайте щипцы с пластиковыми заменителями. Отдавайте предпочтение металлическим.
- Важно, чтобы резиновая вставка между зажимами была жесткой. Уровень жесткости влияет на качество завивки и удобство в использовании. Еще можно брать с силиконовыми накладками. Проверьте, чтобы в комплекте с щипчиками шли запасные вставки, и можно было их заменить через некоторое время.
- Обычно дешевые щипцы выполнены небрежно. В отдельных случаях можно даже повредить себе кожу, глаза или поломать волоски ресниц. Поэтому ответственно отнеситесь к покупке, и не экономьте на своем здоровье.
- Дуги зажима должны плотно прилегать друг к другу, чтобы выполнить качественную завивку.
- Лучше выбирать щипцы без пружины. Она быстро расшатывается, ломается и выпадает. И тогда инструмент становится не пригодным к использованию.
Как правильно закручивать ресницы?
- Чтобы получить лучший эффект от закручивания, можно прогреть щипцы феном до комфортной для вас температуры (они не должны быть горячими, потому что могут обжечь лицо).
- Делать завивку только на чистые и сухие ресницы – без туши. Иначе они поломаются.
- Верхнюю пластину расположите у подвижного века, а нижнюю зафиксируйте у корней ресниц. Последняя не должна касаться кожи.
- Не сжимайте щипцы слишком сильно, если хотите получить естественный эффект.
- Сделайте три непродолжительных зажима (7-10 секунд). Если ресницы короткие, то зажимайте только у основания, если длинные – делайте зажимы по всей длине.
- Можно закрепить результат тушью.
Подкручивание ресниц щипцами / Фото Pexels
Рекомендуем после каждого использования очищать и дезинфицировать щипцы. Если резинка портится или становится слишком твердой со временем, то обязательно замените ее. В частности эффект от подкручивания ресниц щипцами зависит не от выбранного угла, а от количества и продолжительности зажимов.
Особой пользы щипцы для ресниц не имеют. Они просто загибают их: поднимают у корней и подкручивают. Даже ежедневное использование механических щипцов не даст долговременного эффекта.