Тема способов, как избавиться от нежелательных волос на теле, летом особенно актуальна. Ведь в такую жару не хочется прятать ноги в длинных брюках. Шугаринг – это вид депиляции, который можно легко воспроизвести в домашних условиях, и в течение длительного времени наслаждаться гладкой кожей

Чтобы сделать шугаринг, вам понадобится специальная паста, которую можно приобрести в косметическом магазине или воспользоваться более экономным вариантом – приготовить ее самостоятельно дома. Рецепт состоит из ингредиентов, которые можно найти на кухне у каждой хозяйки. Тонкостями подготовки и проведения процедуры поделился телеканал СТБ.

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Преимущества шугаринга:

безопасность, потому что занести инфекцию практически невозможно;

минимальная сложность проведения;

невысокий уровень болевых ощущений;

можно сделать самостоятельно;

паста не обжигает кожу, как это может сделать воск;

такой способ удаления волос подходит мужчинам и женщинам на различных участках тела;

действенный для волос от 2-3 миллиметров;

волосы не становятся жестче;

растительность на теле уменьшается;

паста одновременно депилирует и скрабирует тело.

Красивые ноги после шугаринга / Фото Unsplash

Рецепт пасты для шугаринга

Что вам понадобится?

6 столовых ложек сахара,

2 столовые ложки воды,

сок из половины лимона или 2 чайные ложки лимонной кислоты.

На маленький огонь поставьте кастрюлю. Высыпьте туда сахар и добавьте воды. Варите ингредиенты, постоянно слегка помешивая. О готовности смеси будет свидетельствовать изменение цвета с прозрачно-белого на карамельно-золотистый. Чтобы точно убедиться, что паста готова, просто капните ее в емкость с холодной водой. Если капля не изменит формы, то паста готова, в случае ее растекания еще немного доварите смесь. Когда она будет готова, добавьте в кастрюлю сок лимона или лимонную кислоту. Выключите огонь и продолжайте помешивать. Консистенция должна быть однородной и без крупинок. Дождитесь, чтобы температура пасты опустилась до комнатной, и начинайте проводить процедуру.

Правила проведения шугаринга в домашних условиях / Фото Unsplash

Как сделать шугаринг: поэтапная инструкция