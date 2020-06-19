Шугаринг в домашних условиях: рецепт пасты и способ выполнения
Тема способов, как избавиться от нежелательных волос на теле, летом особенно актуальна. Ведь в такую жару не хочется прятать ноги в длинных брюках. Шугаринг – это вид депиляции, который можно легко воспроизвести в домашних условиях, и в течение длительного времени наслаждаться гладкой кожей
Чтобы сделать шугаринг, вам понадобится специальная паста, которую можно приобрести в косметическом магазине или воспользоваться более экономным вариантом – приготовить ее самостоятельно дома. Рецепт состоит из ингредиентов, которые можно найти на кухне у каждой хозяйки. Тонкостями подготовки и проведения процедуры поделился телеканал СТБ.
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Преимущества шугаринга:
- безопасность, потому что занести инфекцию практически невозможно;
- минимальная сложность проведения;
- невысокий уровень болевых ощущений;
- можно сделать самостоятельно;
- паста не обжигает кожу, как это может сделать воск;
- такой способ удаления волос подходит мужчинам и женщинам на различных участках тела;
- действенный для волос от 2-3 миллиметров;
- волосы не становятся жестче;
- растительность на теле уменьшается;
- паста одновременно депилирует и скрабирует тело.
Красивые ноги после шугаринга / Фото Unsplash
Рецепт пасты для шугаринга
Что вам понадобится?
- 6 столовых ложек сахара,
- 2 столовые ложки воды,
- сок из половины лимона или 2 чайные ложки лимонной кислоты.
На маленький огонь поставьте кастрюлю. Высыпьте туда сахар и добавьте воды. Варите ингредиенты, постоянно слегка помешивая. О готовности смеси будет свидетельствовать изменение цвета с прозрачно-белого на карамельно-золотистый. Чтобы точно убедиться, что паста готова, просто капните ее в емкость с холодной водой. Если капля не изменит формы, то паста готова, в случае ее растекания еще немного доварите смесь. Когда она будет готова, добавьте в кастрюлю сок лимона или лимонную кислоту. Выключите огонь и продолжайте помешивать. Консистенция должна быть однородной и без крупинок. Дождитесь, чтобы температура пасты опустилась до комнатной, и начинайте проводить процедуру.
Правила проведения шугаринга в домашних условиях / Фото Unsplash
Как сделать шугаринг: поэтапная инструкция
- Прежде всего очистите кожу ног или иной участок тела и хорошо его вытрите, чтобы не осталось никакой влаги.
- На небольшой участок, с которого будете начинать, нанесите тальк или обычную детскую присыпку.
- Теперь из смеси, которую вы приготовили, нужно взять немного и размять в руках. Должен получиться шарик такого размера, как грецкий орех. Для удобства используйте одноразовые медицинские перчатки.
- Растяните шарик по телу против линии роста волос. Возможно, придется приложить усилия, чтобы создать тонкую пленку для эффективного удаления волос.
- Начинайте дергать полоску с пасты в направлении по росту волос.
- После депиляции обязательно пользуйтесь увлажняющим лосьоном или кремом для тела.