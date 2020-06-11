Красивый взгляд для женщины – важная составляющая ее целостного образа. А темные круги под глазами для многих являются преградой, которая не позволяет чувствовать себя уверенно. К счастью, эта проблема решается, если знать о действенных методах борьбы с ней.

Иногда синяки под глазами могут быть признаком проблем со здоровьем. В таком случае стоит проконсультироваться с врачом. Однако обычно это лишь последствия недосыпания, усталости, дефицита воды в организме, напряжения глаз, зависимости от курения или алкоголя. Поэтому от сосудов, которые заметны из-за тонкой кожи век, можно избавиться с помощью лайфхаков от ютуб-канала Салон красоты.

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Как избавиться от синяков под глазами

Общие советы для красоты и здоровья лица

Во время пользования телефоном или компьютером используйте очки со специальными линзами, которые защищают глаза от вредного излучения.

Носите солнцезащитные очки, чтобы от постоянного прищуривания на солнце не появлялись морщины.

Пользуйтесь косметикой проверенных брендов.

Старайтесь выпивать необходимую дневную норму воды до 18:00, перед сном лучше не употреблять никакой жидкости.

Не спите на животе, чтобы избежать отека лица.



Как сохранить кожу под глазами красивой / Фото Unsplash

Лайфхаки для борьбы против темных кругов под глазами

Массаж чистыми подушечками пальцев. Старайтесь выполнять такие движения, как постукивание по коже под глазами. Делайте это по направлению от носа к вискам, а потом наоборот. Таким образом, кожа тонизируется, стимулируется кровопоток.

В частности подобный массаж можно делать чайными ложками, предварительно охлажденными в морозильной камере в течение 10-15 минут. Просто водите ими под глазами, пока не почувствуете, как ложки начинают нагреваться.

Миндальное масло . Его нужно нанести на область темных кругов и оставить на ночь. Не забудьте перед этим правильно очистить кожу.

. Его нужно нанести на область темных кругов и оставить на ночь. Не забудьте перед этим правильно очистить кожу. Маски из овощей, фруктов и хлеба. Можно взять два кусочка огурца, поставить его в холодильник, а потом на 20 минут на глаза. Эту же манипуляцию можно повторить с кольцами киви и клубники.

Также против "мешков" под глазами действенным является картофельный сок. Поэтому можно натереть 1 картофель на мелкой терке, мякоть завернуть в марлю и положить на 15-20 минут на проблемную область лица.

Для приготовления следующей маски понадобится размять банан, добавить 1 столовую ложку сметаны и 1 чайную ложку растительного масла. Дайте смеси настояться примерно 20 минут. После этого нанесите ее под глаза на 30 минут.

Самый интересный способ борьбы с темными кругами с использованием хлеба. Его нужно смочить в холодном молоке и положить лицо на 30 минут.

Эффективным средством против отеков и синяков под глазами являются специальные патчи с разнообразными свойствами, которые можно приобрести в любом косметическом магазине.



Избавьтесь от темных кругов под глазами с помощью патчей / Фото Pexels