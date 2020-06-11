Синяки под глазами: эффективные лайфхаки, как от них избавиться
Красивый взгляд для женщины – важная составляющая ее целостного образа. А темные круги под глазами для многих являются преградой, которая не позволяет чувствовать себя уверенно. К счастью, эта проблема решается, если знать о действенных методах борьбы с ней.
Иногда синяки под глазами могут быть признаком проблем со здоровьем. В таком случае стоит проконсультироваться с врачом. Однако обычно это лишь последствия недосыпания, усталости, дефицита воды в организме, напряжения глаз, зависимости от курения или алкоголя. Поэтому от сосудов, которые заметны из-за тонкой кожи век, можно избавиться с помощью лайфхаков от ютуб-канала Салон красоты.
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Как избавиться от синяков под глазами
Общие советы для красоты и здоровья лица
- Во время пользования телефоном или компьютером используйте очки со специальными линзами, которые защищают глаза от вредного излучения.
- Носите солнцезащитные очки, чтобы от постоянного прищуривания на солнце не появлялись морщины.
- Пользуйтесь косметикой проверенных брендов.
- Старайтесь выпивать необходимую дневную норму воды до 18:00, перед сном лучше не употреблять никакой жидкости.
- Не спите на животе, чтобы избежать отека лица.
Как сохранить кожу под глазами красивой / Фото Unsplash
Лайфхаки для борьбы против темных кругов под глазами
- Массаж чистыми подушечками пальцев. Старайтесь выполнять такие движения, как постукивание по коже под глазами. Делайте это по направлению от носа к вискам, а потом наоборот. Таким образом, кожа тонизируется, стимулируется кровопоток.
В частности подобный массаж можно делать чайными ложками, предварительно охлажденными в морозильной камере в течение 10-15 минут. Просто водите ими под глазами, пока не почувствуете, как ложки начинают нагреваться.
- Миндальное масло. Его нужно нанести на область темных кругов и оставить на ночь. Не забудьте перед этим правильно очистить кожу.
- Маски из овощей, фруктов и хлеба. Можно взять два кусочка огурца, поставить его в холодильник, а потом на 20 минут на глаза. Эту же манипуляцию можно повторить с кольцами киви и клубники.
Также против "мешков" под глазами действенным является картофельный сок. Поэтому можно натереть 1 картофель на мелкой терке, мякоть завернуть в марлю и положить на 15-20 минут на проблемную область лица.
Для приготовления следующей маски понадобится размять банан, добавить 1 столовую ложку сметаны и 1 чайную ложку растительного масла. Дайте смеси настояться примерно 20 минут. После этого нанесите ее под глаза на 30 минут.
Самый интересный способ борьбы с темными кругами с использованием хлеба. Его нужно смочить в холодном молоке и положить лицо на 30 минут.
- Эффективным средством против отеков и синяков под глазами являются специальные патчи с разнообразными свойствами, которые можно приобрести в любом косметическом магазине.
Избавьтесь от темных кругов под глазами с помощью патчей / Фото Pexels
- Лед. Можно использовать замороженные кубики простой воды или отвары из различных целебных трав. Например, ромашки или календулы. Осторожно массируйте льдом кожу вокруг глаз.