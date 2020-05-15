Как сложить базовую косметичку: 10 необходимых продуктов

Независимо от возраста, статуса или места проживания каждой женщине нужна косметичка. Если эту маленькую сумочку наполнить правильным содержимым, то она выручит вас в неловкой ситуации. Например, когда у вас перед важной встречей потекла тушь, помада смазалась или покраснели щеки.

То, что в косметичке должны быть исключительно средства декоративной косметики – заблуждение. Большинство продуктов, которые необходимы для ежедневного использования, являются досмотровыми. Чтобы вы были правильно косметически вооружены, 24 канал расскажет, что нужно положить в косметичку каждой леди.

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Складываем косметичку

Бальзам для губ . Губы – самая деликатная область на вашем лице. Их легко обветрить или ранить. И такая неприятность может случиться где угодно и когда угодно. Чтобы предоставить губам первую неотложную помощь, носите с собой увлажняющий бальзам.

. Губы – самая деликатная область на вашем лице. Их легко обветрить или ранить. И такая неприятность может случиться где угодно и когда угодно. Чтобы предоставить губам первую неотложную помощь, носите с собой увлажняющий бальзам. Миниверсия крема для рук . Обычно маленькие тюбики с кремом для рук даже бесплатно можно взять в салоне красоты, заказать в интернет-магазине или еще лучше: приготовить собственноручно дома. Чтобы сохранить молодость кожи рук, нужно их постоянно увлажнять. А носить везде за собой пол-литровую банку любимого крема – не лучшая идея.

. Обычно маленькие тюбики с кремом для рук даже бесплатно можно взять в салоне красоты, заказать в интернет-магазине или еще лучше: приготовить собственноручно дома. Чтобы сохранить молодость кожи рук, нужно их постоянно увлажнять. А носить везде за собой пол-литровую банку любимого крема – не лучшая идея. Пилочка для ногтей. В окружающей среде задеть ногти очень легко: о ручку двери, компьютерную клавиатуру или собственную руку. Бывает, что спасти ноготь от полного слома можно, если вовремя воспользоваться пилочкой и предотвратить дальнейшее повреждение.



Содержимое базовой косметички / Фото Pexels

Тестер духов . Запах женщины – ее главное оружие. Опаздывая на работу и быстро выбегая из дома, нет времени думать о духах. О них вспоминаешь уже в дороге. Если иметь всегда с собой небольшой тестер любимого запаха, то можно не волноваться, что вы сегодня обезоружены.

. Запах женщины – ее главное оружие. Опаздывая на работу и быстро выбегая из дома, нет времени думать о духах. О них вспоминаешь уже в дороге. Если иметь всегда с собой небольшой тестер любимого запаха, то можно не волноваться, что вы сегодня обезоружены. Салфетки для снятия макияжа . Брать с собой полную упаковку салфеток не стоит, потому что они могут быть больше самой косметички. Приобретите несколько салфеток по одной в индивидуальной упаковке. Когда макияж не выдержит палящего летнего солнца, вы не прекратите благодарить себя, что однажды положили такую салфетку в косметичку.

. Брать с собой полную упаковку салфеток не стоит, потому что они могут быть больше самой косметички. Приобретите несколько салфеток по одной в индивидуальной упаковке. Когда макияж не выдержит палящего летнего солнца, вы не прекратите благодарить себя, что однажды положили такую салфетку в косметичку. Матирующая пудра . Также это может быть и натуральная пудра без цвета. Главная ее задача: убрать лишний блеск с вашего лица и выровнять тон кожи в самый нужный момент, а не перекрыть уже существующий макияж. Важное примечание: пусть пудра будет сразу со спонжем, чтобы косточка не занимала лишнего места в косметичке.

. Также это может быть и натуральная пудра без цвета. Главная ее задача: убрать лишний блеск с вашего лица и выровнять тон кожи в самый нужный момент, а не перекрыть уже существующий макияж. Важное примечание: пусть пудра будет сразу со спонжем, чтобы косточка не занимала лишнего места в косметичке. Черная тушь для ресниц. Тут даже не нужно комментировать. Это мастхэв каждой косметички. Даже, если вы совсем не успели нанести мейк-ап, то тушью для ресниц можно быстренько накраситься даже в такси. И уже сделать свое лицо свежее, а взгляд выразительнее.



Тушь должна быть в косметичке / Фото Pexels

Щеточка для бровей . Почему не карандаш? Потому что карандашом брови нарисуешь, но не уложишь. Второе важнее. Лайфхак: если хотите подкрасить брови, а специального карандаша нет под рукой, то воспользуйтесь тушью для ресниц. Сначала используйте ее для ресниц, а остатки нанесите аккуратно на брови и расчешите щеточкой для бровей.

. Почему не карандаш? Потому что карандашом брови нарисуешь, но не уложишь. Второе важнее. Лайфхак: если хотите подкрасить брови, а специального карандаша нет под рукой, то воспользуйтесь тушью для ресниц. Сначала используйте ее для ресниц, а остатки нанесите аккуратно на брови и расчешите щеточкой для бровей. Помада . Пусть она будет нейтрального оттенка. Чтобы ее можно было нанести на губы и перед работой, и потом сразу на вечеринку.

. Пусть она будет нейтрального оттенка. Чтобы ее можно было нанести на губы и перед работой, и потом сразу на вечеринку. Карандаш для глаз. Здесь цвет не принципиален. Если вы ежедневно используете синий карандаш для глаз, то кладите в косметичку синий. Главное, чтобы он мягко наносился и легко растушевался. Карандашом можно прорисовать линию роста ресниц сверху и снизу и еще сделать стрелку на веке. Стрелочку можно оставить ровной или для большего эффекта аккуратно растушевать пальцем.

С таким арсеналом не страшно даже выйти из дома совсем без мейк-апа, а сделать его по дороге или на работе. Помните, чтобы подчеркивать свою красоту не нужно накладывать тонны косметики на лицо. Можно с помощью нескольких универсальных косметических средств создать нечто прекрасное.