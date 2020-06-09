Подростковый возраст наполнен трудностями с поведением и другими проблемами, среди которых высыпания на коже. Поэтому уход за кожей подростка является такой деликатной темой. Прежде чем начинать пользоваться специальными уходовыми средствами, стоит узнать больше об особенностях подростковой кожи.

Очень важно правильно ухаживать за кожей еще с юного возраста. Если пренебречь уходом, когда у вас начинаются гормональные изменения, то в старшем возрасте будет гораздо труднее вернуть кожу в нормальное состояние. Чтобы этого не случилось, можно воспользоваться советами ТСН. Узнайте: Как увеличить губы в домашних условиях за 2 минуты Как ухаживать за кожей подростку Важно вовремя начать. Если вы замечали за своими родителями или родными проблемы с кожей, которые могут генетически передаться вам, то лучше заранее обратиться к специалисту. В противном случае дождитесь видимого появления высыпаний на коже и тогда ищите пути решения.

Если вы замечали за своими родителями или родными проблемы с кожей, которые могут генетически передаться вам, то лучше заранее обратиться к специалисту. В противном случае дождитесь видимого появления высыпаний на коже и тогда ищите пути решения. Прежде всего питание. Больше всего в подростковом возрасте проблемы с кожей из-за употребления нездоровой пищи. Чем правильнее вы будете питаться, тем меньше вероятность увидеть прыщи на своем лице. Ешьте минимальное количество жареного, острого и сладостей.

Больше всего в подростковом возрасте проблемы с кожей из-за употребления нездоровой пищи. Чем правильнее вы будете питаться, тем меньше вероятность увидеть прыщи на своем лице. Ешьте минимальное количество жареного, острого и сладостей. Не создавайте еще большей проблемы самостоятельно. Когда начинают появляться прыщи на коже, то ни в коем случае нельзя их давить руками или маскировать несколькими слоями тонального крема. Также не следует прибегать к самолечению. Не каждый прыщ означает сразу начало проблемы, которую необходимо срочно лечить. Это может быть просто нормой в подростковом возрасте. Чтобы знать наверняка, пойдите на консультацию к косметологу, когда почувствуете в этом необходимость.

Красивая кожа в подростковом возрасте / Фото Unsplash Поймите разницу между косметологом и дерматологом. Если высыпания на вашей коже не носят опасный характер или бывают только на начальной стадии, то следует пойти к косметологу. Зато дерматолог специализируется на сложных случаях. Лучше не ждать той стадии проблем с кожей, чтобы нужно было обращаться к дерматологу. Например, он поможет вам справиться с угрями, но дальнейшее сохранение красоты вашей кожи не в его компетенции.

Если высыпания на вашей коже не носят опасный характер или бывают только на начальной стадии, то следует пойти к косметологу. Зато дерматолог специализируется на сложных случаях. Лучше не ждать той стадии проблем с кожей, чтобы нужно было обращаться к дерматологу. Например, он поможет вам справиться с угрями, но дальнейшее сохранение красоты вашей кожи не в его компетенции. Регулярный уход. Подросткам важно соблюдать элементарные правила для ежедневного ухода за кожей. Обязательно умойтесь утром и вечером. Для этого можно использовать теплую воду и мягкую пенку для умывания, но не мыло, которое будет давать эффект сухости. Также нужно пользоваться питательным кремом перед сном в холодное время года. В частности рекомендуется применять нейтральные легкие кремы из профессиональных косметических линеек или натурального производства. Ни в коем случае не берите косметику у мамы или старшей сестры, потому что она не предназначена для молодой нежной кожи. Еще обратите внимание на минеральные тоники, не содержащие кислот и спирта.