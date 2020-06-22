Самая большая проблема длинных и красивых ногтей – это момент, когда они ломаются. Такую ситуацию можно спасти или предотвратить ее возникновение, если знать необходимые советы. Сломанный ноготь еще не является причиной прощаться со своим маникюром.

Вероятнее всего, ногти периодически ломаются, если становятся слабыми и им нужна надлежащая защита. Сертифицированная дерматолог, которая специализируется на здоровье ногтей, Дана Стерн рассказала для Allure, почему ломаются ногти и как их спасти.

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Почему ногти ломаются

Ногти состоят из кератина. Это тот самый белок, который есть в волосах и коже. Поскольку они могут становиться сухими, ломкими и шелушиться, то ногти тоже. Даже частое мытье рук с мылом способствует ослаблению ногтей. Дана Стерн говорит, что ногти склонны хорошо впитывать влагу. Даже лучше, чем кожа. Когда много воды попадает в ногти, то она создает внутри большое напряжение, в результате которого они смягчаются, ослабевают и ломаются.

Кроме такой распространенной причины ломких ногтей, есть и более серьезные. Среди них болезнь гипотиреоз, синдром Рейно и сильный дефицит белка. В частности с возрастом ногти также могут больше ломаться, потому что физиология ногтевой пластины меняется, части, которые отвечают за рост, становятся слабыми или атрофируются.

Обратите внимание еще на то, не используете ли вы в повседневной жизни жесткие химические вещества, которые способствуют ломкости ногтей.

Здоровые ногти не ломаются / Фото Unsplash

Как спасти сломанный ноготь

Если находитесь на улице, то перевяжите ноготь бинтом или заклейте медицинским пластырем, пока не вернетесь домой и не сможете нормально его "починить".

Приобретите специальный клей для ногтей, который можно найти в каждой аптеке. Нанесите продукт на место излома ногтя, дайте ему высохнуть и покройте лаком. Можно намазывать несколько слоев клеем, но потом полируйте его пилочкой для ногтей, чтобы сделать гладким.

Когда ноготь еще не сломлен полностью, то воспользуйтесь чайным пакетиком или бумажным фильтром для кофе. Вырежьте оттуда кусочек небольшого размера, нанесите на ноготь базовое покрытие и приложите на место излома бумагу, затем снова покройте ноготь лаком.

Иногда также неплохой вариант, если вы позволите ногтю сломаться и специальной пилочкой подкорректирует форму.

Вышеописанные советы также пригодятся, если у вас сломался наращенный ноготь. Чтобы избежать ломкости ногтей в будущем, попробуйте ограничить к ним поступление влаги, отдохните от маникюра, используйте кремы, содержащие керамиды, глицерин, вазелин и диметикон.