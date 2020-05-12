Способ продлить молодость: что такое пилинг и его виды

Благодаря косметическим процедурам мы можем сохранять нашу молодость дольше: избавляться акне или постакне, выравнивать цвет кожи и не только. Одной из таких полезных процедур является пилинг. Его название происходит от английского слова to peel – снимать кожу. В общем это и есть основная функция пилинга. Только он не совсем всю кожу удаляет, а только ороговевшие частицы.

Врач-дерматолог киевской клиники Medlounge Юлия Байкова написала статью для WoMo, где рассказала: что такое пилинг, какие бывают виды пилинга и об обещанных результатах после процедуры.

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Наша кожа постоянно обновляется. Поэтому для человека свойственно терять кожу.

В течение жизни человек теряет около 20 килограммов своей кожи, а именно мертвых чешуек верхнего слоя эпидермиса,

– пишет дерматологиня.

С возрастом кожа человека медленнее восстанавливается. Из-за этого появляются маленькие морщинки, которые постепенно от поверхностных трансформируются в глубокие дермальные заломы: носогубные складки, гусиные лапки, межбровные морщины и морщинки над верхней губой. В частности, когда мы становимся старше, расширяются поры, образуется гиперпигментация, вызванная солнцем. Также вы можете страдать постакне, если в молодости лечились от угревой болезни.

Решением вышеописанных проблем является пилинг. Его главная задача – это помочь женщине избавиться от морщин без хирургического вмешательства. Он питает, увлажняет и очищает от мертвых клеток кожу.



Процедура пилинга / Фото Pexels

Есть разные способы воздействия пилинга на кожу, поэтому различают:

механический - с помощью натуральных средств (можно проводить в домашних условиях);

- с помощью натуральных средств (можно проводить в домашних условиях); химический - с использованием кислот (вам делают ожог, который контролируется врачом, чтобы простимулировать выработку коллагена и эластина);

- с использованием кислот (вам делают ожог, который контролируется врачом, чтобы простимулировать выработку коллагена и эластина); физический - аппаратный метод (используют ультразвук и лазер).

Виды пилинга

Классифицируют пилинг по глубине воздействия на кожу. Поэтому есть три вида пилинга.

Поверхностный : эффективен в борьбе с возрастными изменениями кожи. Он избавляет от мелких морщин, пигментных пятен, устраняет ороговевший слой кожи, предотвращает угревую сыпь. После поверхностного пилинга кожа становится упругой и эластичной.

: эффективен в борьбе с возрастными изменениями кожи. Он избавляет от мелких морщин, пигментных пятен, устраняет ороговевший слой кожи, предотвращает угревую сыпь. После поверхностного пилинга кожа становится упругой и эластичной. Срединный : разглаживает морщины, уменьшает видимость строй (растяжек), удаляет рубцы. Такие пилинги рекомендуют делать в осенне-зимний период, когда снижена солнечная активность. После срединного пилинга может шелушиться кожа. Ее запрещено сдирать руками, потому что есть вероятность занесения инфекции и провокации посттравматической гиперпигментации.

: разглаживает морщины, уменьшает видимость строй (растяжек), удаляет рубцы. Такие пилинги рекомендуют делать в осенне-зимний период, когда снижена солнечная активность. После срединного пилинга может шелушиться кожа. Ее запрещено сдирать руками, потому что есть вероятность занесения инфекции и провокации посттравматической гиперпигментации. Глубокий: радикальный и агрессивный метод, он действует на всю толщину эпидермиса. Такой вид пилинга эффективно избавляет вашу кожу от пигментных пятен, разглаживает глубокие морщины, активно корректирует недостатки и значительно омолаживает.



Существуют различные виды пилинга / Фото Pexels

Юлия добавляет, что после каждой процедуры пилинга нужно следовать рекомендациям своего косметолога.