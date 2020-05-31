Нельзя полагаться на дату производства и срок годности, указанные на упаковке косметических средств. Потому что обычно эти цифры преувеличены. Женщины даже прибегают к лайфхакам, с помощью которых можно дольше хранить косметику. Однако такие действия могут иметь негативные последствия для вашей кожи.

Если пользоваться просроченной косметикой, то существует вероятность спровоцировать появление высыпаний, акне, закупорки пор и аллергической реакции. 24 канал узнал, сколько времени можно хранить косметическую продукцию после открытия.

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Срок годности, указанный на косметических продуктах, указывает на то, сколько можно хранить их от дня изготовления. Чтобы не подвергать свою кожу опасности, вам нужно придерживаться допустимого срока использования с момента открытия того или иного средства. Иногда эти цифры изображены на упаковке значком с открытой баночкой. Однако в других случаях нужно знать самой.



Нельзя краситься просроченной косметикой / Фото Pexels

Срок годности косметики после открытия

Тушь для ресниц – от 3 до 6 месяцев.

Жидкая подводка для глаз – от 3 до 6 месяцев.

Помада для губ – 1, 5 года.

Румяна – от 1 до 1,5 года.

Тени для век – 1 год.

Тональный крем – 6 месяцев.

Косметический карандаш – 2 года.

Увлажняющий крем – 1 год.

Гель для душа – 2 года.

Шампунь – 2 года.

Берегите себя и соблюдайте правила ухода за собой, чтобы оставаться красивой, независимо от возраста или обстоятельств.