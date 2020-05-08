Сухой массаж щеткой: как правильно делать, его преимущества и недостатки

Начинать работать над совершенствованием своего тела к лету – уже традиция. Одним из самых доступных и простым в выполнении считают сухой массаж специальной деревянной щеткой с натуральными волокнами. Такой массаж еще называют антицеллюлитным. Также он помогает уменьшить видимость растяжек на теле.

Сухой массаж относят к разновидности аюрведической медицины, пишет Healthline. Он имеет много преимуществ для нашего тела. Среди них: стимулирование лимфатической системы, отшелушивание ороговевших клеток кожи, усиление циркуляции крови и прилив энергии, в частности помогает устранить целлюлит.

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Что такое аюрведическая медицина?Это разновидность альтернативной медицины. Ее основным принципом является целостное лечение: тела, души и духовное. Научной базы у нее нет, но базируется на индийских философских принципах, направленных на поддержание баланса между физическим и духовным здоровьем человека.

Преимущества сухого массажа

Стимулирование лимфатической системы и вывод токсинов. Массаж тела сухой щеткой помогает организму выделять токсины через пот. Натуральные волокна на щетке стимулируют поры и открывают их. Это помогает организму выделять пот. Такой процесс, в свою очередь, уменьшает количество токсинов, которые поступают через лимфатическую систему. Однако Healthline отмечает, что мало научных исследований, подтверждающих это заявление.

Массаж тела сухой щеткой помогает организму выделять токсины через пот. Натуральные волокна на щетке стимулируют поры и открывают их. Это помогает организму выделять пот. Такой процесс, в свою очередь, уменьшает количество токсинов, которые поступают через лимфатическую систему. Однако Healthline отмечает, что мало научных исследований, подтверждающих это заявление. Отшелушивание. Грубые ворсинки удаляют с кожи сухие и омертвевшие клетки. Как следствие: нежное, гладкое и мягкое тело.

Грубые ворсинки удаляют с кожи сухие и омертвевшие клетки. Как следствие: нежное, гладкое и мягкое тело. Релаксация. Сухой массаж щеткой, как и любой другой вид массажа, заставляет вас расслабиться. Чтобы максимально почувствовать эффект, практикуйте процедуру в сухом чистом пространстве без яркого освещения.

Сухой массаж щеткой, как и любой другой вид массажа, заставляет вас расслабиться. Чтобы максимально почувствовать эффект, практикуйте процедуру в сухом чистом пространстве без яркого освещения. Устранение целлюлита. Массаж щеткой должен помочь вам уменьшить признаки целлюлита на коже, потому что обладает такими же свойствами, как другие разновидности массажа.

Если делать сухой массаж правильно, то он прекрасно влияет на состояние нашего тела. Но таким методом побороть целлюлит не удастся. Поскольку его появление связано с жировой клетчаткой и коллагеновыми волокнами,

– говорит Кэролин Джейкобс, сертифицированный дерматолог и директор центра Chicago Cosmetic Surgery and Dermatology.



Щетки для сухого массажа / Фото Unsplash

Недостатки сухого массажа

У сухого массажа специальной щеткой также есть свои риски. Если у вас слишком чувствительная кожа или есть открытые раны на коже или воспаления (например, экзема или псориаз), перед процедурой обязательно проконсультируйтесь с врачом. Поэтому некоторым людям нельзя делать сухой массаж или делать его очень осторожно, потому что можно нанести телу больше вреда, чем пользы.



Сухой массаж тела щеткой / Фото Pexels

Как делать сухой массаж щеткой?

Используйте специальную деревянную щетку с натуральными волокнами. Щетка с длинной ручкой – удобнее в использовании.

Важно, чтобы кожа и щетка были сухими.

Делайте массаж перед тем, как пойти в душ.

Начинайте массаж с ног и плавно двигайтесь вверх.

После ног начинайте массировать руки, затем переходите к туловищу.

Движения направляйте снизу вверх в направлении сердца. А область ягодиц и живота надо массировать круговыми движениями по часовой стрелке.

На участках более загрубевшей кожи можно нажимать щеткой сильнее. Где кожа тонкая, не надо сильно давить.

После массажа примите прохладный душ.

Высушите тело и увлажните натуральным маслом. Лучше всего подойдет оливковое или кокосовое.

Важное примечание! Массаж следует делать не чаще, чем 1-2 раза в неделю. Пусть ваша первая процедура длится 3 минуты, затем постепенно увеличивайте время. Если появляются покраснения на коже – это значит, что вы все делаете правильно и кровоток стимулировался. Однако, если вы чувствуете боль и дискомфорт лучше прекратить массировать. Затем можно попробовать снова. Не переусердствуйте! Первые разы не нужно нажимать на кожу слишком сильно. Когда привыкнете, тогда повышайте давление.