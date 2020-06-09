Уход за кожей больше не ограничивается косметическими средствами и масками, приготовленными в домашних условиях. Теперь для улучшения внешнего вида лица используют высокотехнологичные процедуры, которые доступны для проведения даже дома.

Технологии в индустрии красоты теперь позволяют самостоятельно удалять волосы лазером, проводить лечение микротоками, а также делать светодиодную терапию. О последней процедуре подробно пишет Allure.

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Что такое светодиодная терапия?

Ее еще называют LED-терапией и считают лечебным уходом за кожей. Все происходит с участием специального устройства, которое использует различные длины волн света: красные, синие и желтые частоты.

Раньше свет помогал лечить раны и шрамы, а теперь ему нашли применение и в эстетической косметологии. Красный свет способствует регенерированию кожи, чтобы она выглядела моложе, то есть стимулирует синтез коллагена. А синее борется с акне, потому что имеет свойство менять микробиому кожи. Также светодиодную терапию можно проводить желтым светом, который должен уменьшить покраснение и способствовать заживлению недостатков на лице.

Можно ли кожу подвергать воздействию света?

Высокоэнергетический свет имеет негативное влияние на кожу. Например, лазеры и другие устройства с интенсивным импульсным излучением. Даниэль Белкин, сертифицированный дерматолог в Хирургическом центре Нью-Йорке, уверяет, что светодиодная терапия является разновидностью низких энергетических форм. Во время этой процедуры свет поглощается молекулами кожи, в результате чего изменяется биологическая активность и активность соседних клеток.

Клинические исследования показывают, что лучше всего работает синий свет, и прыщи действительно исчезают при регулярном проведении LED-терапии. При этом дерматологи утверждают, что польза красного света подтверждена на 100%, потому что он дает постепенный результат омоложения. Поэтому эффект невозможно так быстро увидеть.

Безопасно ли делать светодиодную терапию дома?

Большинство дерматологов сошлись во мнении, что устройства для светодиодной терапии безопасно использовать дома, не имея специальных навыков. Однако в 2019 году похожий товар отозвали из продажи для исследования теоретический рисков – маску от угрей Neutrogena Light Therapy. Почему-то ее заподозрили в причинении опасности для глаз человека.

Однако те, кто уже воспользовался устройством для светодиодной терапии, делятся положительными отзывами в соцсетях. Среди минусов отмечают только высокую цену.