Изменив лишь макияж глаз, ваш образ можно легко превратить из дневного в вечерний. Если владеть правильной техникой использования теней для век и знать разницу между некоторыми из них, то этот продукт станет самым необходимым в вашей косметичке.

Тени для век являются универсальным косметическим продуктом. Много красавиц применяют их не по назначению. Например, чтобы сделать контур лица без использования бронзера и хайлайтера. Перед тем, как перейти к дополнительным лайфхакам с тенями, стоит разобраться с их главными особенностями, которыми поделился VOGUE. Надо знать: Какие тени для век купить летом: главный тренд Что нужно знать о тенях для век? Какая текстура вам нужна. Есть прессованные тени, сухие рассыпчатые, кремовые, гелевые, карандаши для глаз также относят к этой категории. И каждый из этих видов теней имеет разные свойства. Для примера: кремовые тени лучше использовать как основной цвет, сыпучие – более пигментированы, поэтому с ними стоит быть осторожной, чтобы не переборщить, гелевыми рисуют стрелки или геометрические линии, прессованные являются самыми популярными, потому что выполняют несколько функций: ими можно создать основной цвет, затем соединить с другими и завершить все созданием интенсивной растушевки. Прежде всего, подумайте, что именно вы ожидаете от теней для век. Рассыпчатые тени для век / Фото Unsplash Узнать, какой цвет подойдет к вашим глазам. Если вы собираетесь регулярно красить веки тенями, то поинтересуйтесь, какие оттенки будут удачно сочетаться с цветом ваших глаз. Тени должны подчеркивать естественную красоту взгляда и делать его выразительнее, а не наоборот. Например, бронзовые и золотые тени выделяют голубые и светло-карие глаза, а фиолетовые – зеленые.

Если вы собираетесь регулярно красить веки тенями, то поинтересуйтесь, какие оттенки будут удачно сочетаться с цветом ваших глаз. Тени должны подчеркивать естественную красоту взгляда и делать его выразительнее, а не наоборот. Например, бронзовые и золотые тени выделяют голубые и светло-карие глаза, а фиолетовые – зеленые. Позаботьтесь об основе. Как и другим продуктам декоративной косметики (особенно тональным основам), теням нужна база. Чтобы пигмент держался дольше и выглядел эффектнее, используйте основу под тени.

Как и другим продуктам декоративной косметики (особенно тональным основам), теням нужна база. Чтобы пигмент держался дольше и выглядел эффектнее, используйте основу под тени. Значение формы глаз. Для каждой формы существует отдельная техника и секреты нанесения теней, чтобы подчеркнуть все их достоинства и скрыть недостатки. Поэтому сначала максимально узнайте о тонкостях макияжа для вашей формы глаз.

Для каждой формы существует отдельная техника и секреты нанесения теней, чтобы подчеркнуть все их достоинства и скрыть недостатки. Поэтому сначала максимально узнайте о тонкостях макияжа для вашей формы глаз. Используйте для нанесения теней разнообразные кисти. Каждый кисть имеет разное назначение: плотными можно наносить прессованный пигмент, пушистыми смешивать цвета и растушевывать их, кистью с косым срезом удобно создавать эффект "кошачьего глаза".

разнообразные кисти. Каждый кисть имеет разное назначение: плотными можно наносить прессованный пигмент, пушистыми смешивать цвета и растушевывать их, кистью с косым срезом удобно создавать эффект "кошачьего глаза". С тенями вам придется изменить свою привычную последовательность нанесения косметики. Это больше совет, чем правило. Если сначала делать макияж глаз, то при необходимости его будет легче удалить и нанести снова, пока еще нет основы. Когда уже весь мейкап сделан, а с глазами никак не удается закончить, то придется полностью его переделывать.