Термозащита для волос: насколько действенна и как ей пользоваться

Вьющиеся - выпрямить, прямые - накрутить. Именно таким законом руководствуются поклонницы приборов для укладки волос. Ранее девушки были вынуждены отказываться от выпрямителей, плоек и стайлеров для спиральной завивки. Теперь достаточно воспользоваться термозащитой, чтобы уберечь волосы от высокой температуры.

До сих пор продолжаются дискуссии среди представителей и потребителей косметологических продуктов. Одни считают, что термозащита действительно обладает защитными свойствами, другие утверждают, что это пустая трата денег. Если вы тоже еще сомневаетесь, стоит ли пользоваться термозащитными спреем для волос, то информация Lab Muffin поможет вам определиться.

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Как происходит повреждение волос?

Выпрямители и другие приборы нагревают волосы от 95 до 170 градусов Цельсия. Структура волоса начинает разрушаться от 130 градусов Цельсия. Таким образом может возникнуть несколько типов повреждения:

пигмент, который окрашивает ваши волосы, меняется (например, выбеленные волосы становятся медным);

белки кератина, которые делают волосы крепкими и эластичными, разрушаются;

внешняя поверхность (кутикула) волос трескается и ломается;

влага испаряется из середины волос (если вы будете делать укладку на мокрые волосы, то пар будет проходить через них, разрушая сердцевину).



Почему нужна термозащита для волос / Фото Pexels

Как работает термозащита?

В составе термозащитных спреев много различных компонентов, которые уменьшают негативный эффект от горячего пара. Однако польза только некоторых из них научно подтверждена. В 1998 году исследователи рассмотрели влияние следующих веществ: акрилат сополимер PVP/DMAPA, кватерниум-70 гидролизованный растительный белок (в составе косметических продуктов их обычно обозначают так: PVP/DMAPA acrylates copolymer, quaternium 70, hydrolyzed wheat protein). Используя все три вещества, ученые установили, что на 10-20% было меньше вреда от тепловой обработки волос. Растворы работают в низких концентрациях, поскольку для исследования брали только по 1% каждого.

Вышеописанные три ингредиента совершенно разные. Когда они объединяются, то польза от них увеличивается. Алгоритм их действия таков: они попадают на волосы, образуют тонкую пленку, которая замедляет поступление горячего воздуха и равномерно распределяет его по всей длине. То есть, волосы нагреваются постепенно, а не внезапно. Поэтому такое нагревание безопаснее.

Все остальные ингредиенты, из которых состоит термозащитный спрей, также работают на уплотнение волосяной кутикулы и защиту волос. Просто менее эффективно. В частности, свойства многих из них еще не так хорошо изучены.

Безусловно, термозащита вам нужна, если вы часто выпрямляете или выравниваете волос. Но даже она не гарантирует полной защиты. Максимальный результат исследований эффекта термозащиты показал только 50%.

Как нужно пользоваться?