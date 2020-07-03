Toffee nails: трендовый маникюр, который нужно сделать летом 2020

Теперь маникюр стал не только дополнением вашего образа, но и замечательным способом самовыражения. Если вам нравится элегантный, но модный дизайн на ногтях, то toffee nails именно то, что надо. Тенденция на такие ногти отличается женственностью и стильностью.

Тренд toffee nails предусматривает покрытие ногтей лаком всех оттенков коричневого. Впоследствии идея понравилась нейл-мастерам и их клиенткам, поэтому они начали экспериментировать с оттенками других цветов. 24 канал предлагает варианты брендового маникюра для лета 2020.

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Чтобы toffee nails выглядели привлекательно, необязательно иметь длинные ногти. Такой дизайн подходит женщинам даже с самыми короткими ногтями. Многие красавицы, которые уже успели попробовать модный маникюр, поделились снимками и впечатлениями в инстаграме. Они в восторге, что простотота может быть такой стильной. Тенденция получила название в честь вкусного сладкого продукта – ириса. Соответствующие оттенки украшают хрупкие руки. Также можно добавить на пальцы аксессуары золотого цвета, чтобы усилить эффект элегантного маникюра.

Варианты трендового летнего маникюра / Фото Isntagram