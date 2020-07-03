Еще в начале 2010 щелочной диетой восхищались Дженнифер Энистон, Виктория Бекхэм и Гвинет Пэлтроу. Они издавали кулинарные книги, на которые их вдохновили преимущества этого способа для похудения. Пока другие диеты быстро набирали популярность и резко ее теряли, щелочная остается актуальной до сих пор.

Щелочную диету люди считают прекрасным методом, чтобы улучшить состояние своего здоровья и вид тела. Однако на каждое преимущество найдется недостаток. Специалисты рассказали для InStyle об особенностях щелочной диеты.

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Что такое щелочная диета

Автор книги "Руководство по здоровой щелочной диете", Лорен О'Коннор объясняет, что щелочная диета – это набор полноценных продуктов питания, прежде всего веганская безглютеновая пища растительного происхождения. В рационе человека, который решил попробовать такую диету, должно быть много фруктов и овощей, которые еще называют "щелочнообразующими".

Существует гипотеза, которая утверждает, что из-за других диет в нашем организме появляются излишки кислоты, которые снижают уровень рН крови. То есть кислотность крови превышает норму. И ее необходимо нейтрализовать, чтобы не возникло таких проблем, как остеопороз, рак, диабет или сердечно-сосудистые заболевания. Поэтому щелочная диета предусматривает ограниченное употребление насыщенных жиров, трансжиров и красного мяса.

Стоит знать: уровень рН измеряется по шкале от 0 до 14. Отметка 7 является нейтральной, все что ниже 7 – слишком кислотное, выше 7 – базовое. Проверить свой уровень кислоты в крови и являетесь ли вы в "щелочном" состоянии можно с помощью pH-полосок, которые реагируют на мочу или слюну.



Полезная еда по принципам щелочной диеты / Фото Unsplash

Перед тем, как переходить на щелочную диету, нужно усвоить такую информацию:

к пищевым продуктам, которые считают кислотообразующими, относятся: говядина, свинина, птица, молочная продукция, продукты высокой обработки, алкоголь;

пищевые продукты, которые следует относить к щелочнообразующим: фрукты, овощи, орехи и бобовые;

еда, которая по мнению экспертов является нейтральной: натуральные жиры, крахмал и сахар.

Суть диеты в том, чтобы есть только щелочные и нейтральные продукты и избегать кислотообразующих.

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Недостатки щелочной диеты

Наука не подтвердила. Майя Феллер, которая является основательницей Maya Feller Nutrition в Бруклине, говорит, что сегодня не существует ни одного научного исследования, которое бы доказало, что щелочная диета влияет на уровень pH в организме (в моче – да, но не в крови). Еда не способна менять уровень кислоты в крови.

Майя Феллер, которая является основательницей Maya Feller Nutrition в Бруклине, говорит, что сегодня не существует ни одного научного исследования, которое бы доказало, что щелочная диета влияет на уровень pH в организме (в моче – да, но не в крови). Еда не способна менять уровень кислоты в крови. Много ограничений. Щелочная диета не предусматривает употребление нескольких групп продуктов, даже если у вас нет непереносимости или чувствительности к ним. И длительное исключение такой пищи из своего рациона может быть вредным, если она нужна организму.

Щелочная диета не предусматривает употребление нескольких групп продуктов, даже если у вас нет непереносимости или чувствительности к ним. И длительное исключение такой пищи из своего рациона может быть вредным, если она нужна организму. Нужно тщательно планировать. Вам необходимо будет ответственно подготовить свое меню на день. Потому что недостатку белков и аминокислот, которые бы поступали в организм посредством употребления соответствующих продуктов, стоит найти альтернативу.

Вам необходимо будет ответственно подготовить свое меню на день. Потому что недостатку белков и аминокислот, которые бы поступали в организм посредством употребления соответствующих продуктов, стоит найти альтернативу. Щелочные продукты дорогие. Компании не теряют возможность обогатиться на трендах. Поэтому продукты, на которых указано, что они изготовлены специально для щелочной диеты, могут дорого стоить.



Щелочная диета предполагает питание полезными продуктами / Фото Unsplash

Преимущества щелочной диеты