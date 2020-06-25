Тренд лета: как покрасились Кайя Гербер, Кайли Дженнер, Эмили Ратаковски, Милли Бобби Браун

Известные знаменитости решили кардинально изменить свои имидж. Темноволосые красавицы начали перекрашиваться в блонд. Именно они стали первопричиной, почему белокурые волосы будут главным трендом этого лета.

На серьезные изменения решились модель Кайя Гербер – дочь Синди Кроуфорд, молодая миллиардерша и звезда американского реалити-шоу Кайли Дженнер, успешная модель польско-еврейского происхождения Эмили Ратаковски и британская актриса Милли Бобби Браун, ставшая популярной во всем мире благодаря одной из главных ролей в сериале "Очень странные дела". Новое Время сделали подборку фото обновленных причесок знаменитостей.

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Кайю Гербер, которой всего 18 лет, с новым цветом волос зафиксировали на снимке папарацци, когда она покидала собственное авто. Стоит добавить, что переход из темно-русой к эффектной блондинке девушке удался.

Американская звезда Кайли Дженнер не только проэкспериментировали с цветом волос, но и со стрижкой. Теперь красавица платиновая блондинка с удлиненным каре.

Совсем недавно кардинально изменила имидж Эмили Ратаковски. Она перекрасилась из шатенки в блондинку, чем шокировала 27 миллионов поклонников, которые подписаны на нее в инстаграме.

Умеет удивлять подписчиков и Милли Бобби Браун. Актриса решилась на осветление нижней части волос. Звезда сделала омбре и поделилась результатом в виде нового фото в инстаграме. За комментариями под публикацией, можно понять, что аудитория в восторге.