До карантина мало кто бы решился покрасить волосы пастельными цветами в домашних условиях. Такие манипуляции считались слишком рискованными. Однако скука на самоизоляции открыла смелые стороны многих знаменитостей, решивших сделать в своей жизни хоть какие-то изменения.

Возможно техника окрашивания у знаменитостей не так совершенна, как у профессиональных мастеров, но ради развлечения и возможности по крайней мере на некоторое время забыть о ситуации в мире, почему бы и нет. Смельчаков конечно немного, но InStyle сделал подборку тех, кто все же не обошел карантинный тренд.

Больше о звездах: Идеальный пресс в 53: Берри или "женщина-кошка" обнажила живот в спортзале для видео

Пока Ева Лонгория и Келли Рипа маскировали отросшие корни своих волос временными спреями, другие не отказывали себе в красочном разнообразии цветов и каждая решила попробовать, каково это быть обладательницей радужного волос.

Кристен Стюарт отпраздновала свой день рождения в условиях карантина, но с оранжевой неоновой стрижкой-миской. Хиллари Дафф попробовала бирюзовый прохладный оттенок на своих волосах. С ним она выглядит как настоящая русалка, но не в море, а на карантине дома. Любительниц розовых волос оказалось немало. Его и считают главным трендовым цветом этой самоизоляции. Доказывать, что яркий розовый может быть универсальным, взялись Джулианн Гаф, Cardi B и Дженнифер Лав Хьюитт. Такой внешний вид каждой из них будет приятным воспоминанием для сторонников еще долго после окончания пандемии. Когда мир снова будет таким, как прежде, об экспериментах звезд будут вспоминать с улыбкой.

Смотрите в галерее фото вышеупомянутых знаменитостей и других представительниц мирового шоу-бизнеса, которые решились на радужные цвета: