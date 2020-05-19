Трендовая помада 2020: этот цвет подходит всем – видеодоказательство

Трудно было представить, что наконец помаду этого цвета по достоинству оценят. Раньше ею красились лишь смелые красавицы. Зато другие волновались, что окружение будет трактовать такой яркий акцент на губах как проявление дерзости. Теперь по этому поводу можно не переживать.

Трендовый цвет помады для губ в 2020 – красный. InStyle пишет, что этот цвет является универсальным, потому что, подобрав правильный оттенок, он подойдет каждой женщине с любым тоном кожи.

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Классическому красному время не страшно. Его любили женщины еще задолго до того, как узнали, что он может быть в тренде. Красная помада придает уверенности. Идеальный выбор на событие или встречу, где вам нужно показать себя во всей красе.

Первыми тенденцию продемонстрировали знаменитости на сезоне наград в 2020: "Золотой глобус" и "Выбор критиков". Зои Кравиц появилась на красной дорожке с матовой вишневой помадой, а Приянка Чопра с омбре на губах в кровавом оттенке.

InStyle подготовил видео, на котором 20 женщин с разным цветом и типом кожи красят губы классической красной помадой. Так они показывают, что тренд 2020 года будет хорошо смотреться на всех женщинах.

Смотрите видео: