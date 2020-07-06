Макияж глаз в цветах радуги будет замечательным акцентом вашего образа для летней вечеринки. Инстаграм переполнен фотографиями с разными вариантами, как можно воспроизвести такой мейкап. Даже звездные визажисты уже попробовали его на себе.

Наибольшим преимуществом радужного макияжа глаз является то, что неважно, какими косметическими продуктами вы будете его создавать. Это могут быть как кремовые или сухие тени для век, так и специальные карандаши. 24 канал собрал несколько вариантов яркого летнего мейкапа.

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Радуга – это лучшая ассоциация с летом. Но, когда ее не видно на небе, то почему бы самостоятельно не создать у себя на лице. Такой макияж можно разнообразить: сделать мечтательным, игривым, вечерним, дневным, с блестками, матовым и др. Все зависит от вашей фантазии, текстуры косметического продукта и его свойств. Даже звездный визажист Боб Скотт попробовал на себе последнюю тенденцию.

Примеры радужного макияжа для вдохновения / Фото Instagram