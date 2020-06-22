Свадьба – это особенный день в жизни каждой женщины. По этому случаю хочется выглядеть великолепно. А удачная прическа будет уже большей частью успеха. Стилист по плетению из Швеции помогает невестам воплотить мечты в реальность с помощью невероятных свадебных причесок.

Несмотря на то, что косы являются настоящей классикой, если их создает профессионал, то они могут иметь оригинальный вид. Такой подход у Эльвиры Джонсон. Женщине 26 лет, она живет в Швеции и не скрывает, что является одержимой плетением волос. Bored Panda поделились лучшими работами Эльвиры, которые можно воспроизвести в своем свадебном образе.

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В Эльвиры Джонсон есть учетная запись в инстаграме, где она делится своими работами. Каждое фото новой прически – это отдельный шедевр. С таким утверждением соглашаются почти 43 тысяч подписчиков, которые следят за творческим развитием стилистки, которая специализируется на создании свадебных и вечерних причесок. Профиль женщина ведет активно и именно по нему можно понять, что она является настоящей фанаткой своего дела.

Я делала много переплетов, когда училась в школе. Это было мое хобби. Но я не делала страницы в инстаграме до 2014 года. Затем именно тогда я действительно начала заниматься плетением кос и созданием различных причесок. Только после того, как я начала публиковать свои прически в инстаграме, я начала получать признание,

– говорит Эльвира.

Стилист причесок добавляет, что она чрезвычайно рада, потому что ее хобби трансформировалось в настоящую работу, которая является ее основным заработком. Она также признается, что заплетать длинные волосы очень трудно для ее рук, но больше минусов в таком занятии не видит. Начиная заниматься переплетами, Эльвире было легко придумывать разнообразные прически. Но теперь, когда уже сделала много базовых переплетов, то ей трудно придумывать новые. Поэтому мастерица действует по такому принципу, что создает основную косу, а затем пробует новые методы и добавляет оригинальные аксессуары, чтобы прическа получилась уникальной.

Идеи для свадебной прически / Instagram / @inspobyelvirall