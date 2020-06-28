Каждый тип кожи требует правильного ухода. Однако к чувствительной коже нужен особый подход. Также существуют 2 вида факторов, которые провоцируют появление прыщей и других недостатков: внутренние и внешние. Если для борьбы с первыми нужна консультация с врачом, то с последствиями от вторых можно избавиться самостоятельно.

К внешним факторам, которые негативно влияют на вашу кожу, относят загрязненную окружающую среду, изменение климата, неправильный уход. Чтобы избежать проблем с кожей, нужно соблюдать определенные правила и рекомендации, которые собрали на ютуб-канале Шпильки. Читайте также: Ежедневный макияж: как создать идеальную основу Как ухаживать за чувствительной кожей Для ежедневного умывания используйте специальную термальную, минеральную или кипяченую воду . Нужно ограничить контакт с водопроводной водой.

. Нужно ограничить контакт с водопроводной водой. Избавьтесь от всех средств, содержащих вещества раздражающего действия. Среди них: эвкалипт, мята, ментол и цитрусовые эфирные масла.

Среди них: эвкалипт, мята, ментол и цитрусовые эфирные масла. Читайте состав любого продукта для ухода за кожей. Обратите внимание, чтобы в нем не было таких компонентов, как натрия лаурилсульфат или олефинсульфанат натрия. Они не совместимы с чувствительной кожей.

Особый уход за чувствительной кожей / Фото Unsplash Не используйте скрабами с жесткими абразивными частями . Выбирайте мягкий энзимный пилинг.

. Выбирайте мягкий энзимный пилинг. Контролируйте температуру воды. Чувствительная кожа не воспринимает слишком холодную или очень горячую воду, поэтому отдавайте предпочтение комнатной температуре воды.

Чувствительная кожа не воспринимает слишком холодную или очень горячую воду, поэтому отдавайте предпочтение комнатной температуре воды. Избегайте попадания пыли на кожу и поддерживайте влажность воздуха в комнате не ниже 40%.

и поддерживайте влажность воздуха в комнате не ниже 40%. Чувствительная кожа плохо адаптируется к смене сезонов. Стоит подбирать средства для ухода за кожей лица в соответствии со временем года с необходимыми свойствами.

с необходимыми свойствами. Если у вас есть прыщи и раздражения, то пользуйтесь аптечными средствами.