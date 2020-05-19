Как ухаживать за кожей лица после 30 лет

После 30 лет женщины выглядят прекрасно, поэтому может казаться, что им не нужен дополнительный уход, потому что кожа и так всегда будет в хорошем состоянии. Однако, заботясь о своем лице, совсем скоро вы встретитесь с серьезными проблемами: мимические морщины, пигментные пятна, закупоренные поры, шелушение кожи.

Чтобы после 30 сохранить привлекательный внешний вид, пользуйтесь советами от FirstCry parenting и наслаждайтесь прекрасным возрастом.

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Советы по уходу за кожей после 30 лет

ОТС режим

Необходимо соблюдать режим ОТС, предусматривающий: очищение, тонировку и увлажнениу. Делая это регулярно, вы сможете достичь эффекта здоровой и красивой кожи. Если после 20 еще можно иногда забывать о трех этапах ухода за кожей, то после 30 этим пренебрегать нельзя. Программа ОТС проводится для удаления всей грязи с лица.

Правильное питание

Составляйте себе меню на день заранее. Позаботьтесь, чтобы в вашем рационе было много видов овощей и фруктов. Салаты из свежих полезных продуктов выводят токсины из организма.

Релевантная возраста косметика

В 30 лет уже нужно знать, какая косметика необходима именно для вашего типа кожи. Вы поймете, что продукты правильно подобраны, если после нанесения кожа будет выглядеть сияющей и здоровой. Обратите внимание, чтобы в составе косметики были такие ингредиенты, как витамин С, антиоксиданты, гилауронова и гликолевая кислоты. Такие компоненты предотвращают сухость и старение кожи.



После 30 нужен особый уход за кожей лица / Фото Pexels

Добавки

Для сохранения молодости и эластичности кожи можно принимать витамины Е и С, которые производят коллаген.

Уход за лицом

Старайтесь организовывать для кожи лица спа-день хотя бы раз в месяц. Это могут быть, как салонные процедуры, так и домашние маски, пилинги или скрабы. Также после 30 уже можно начинать использовать кремы против старения кожи.

Маски для лица

Дорогие магазинные или салонные маски можно заменить на натуральные, приготовленные собственноручно из домашних ингредиентов.

Упражнение

Не фейсбилдингом единственным. Чтобы тело и кожа лица оставались подтянутыми и молодыми, надо регулярно выполнять физические нагрузки минимум 30 минут в день.

Скрабирование

Использовать скраб для лица нужно минимум 1 раз в 3 недели. Это делаем для того, чтобы дать возможность коже регенерироваться, удаляя ороговевшие клетки.



Как ухаживать за кожей лица после 30 / Фото Pexels

Вода

Пейте достаточно жидкости, чтобы поддерживать водный баланс в организме. Вода способствует выведению токсинов и сохранению чистоты кожи. Чтобы усилить эффект, пейте теплую воду или с добавлением лимона или лайма.

Здоровый образ жизни

Откажитесь от алкоголя и курения или хотя бы старайтесь минимизируйте частоту потребления. Алкогольные и табачные продукты содержат в себе много токсинов, которые негативно влияют на кожу изнутри. Также кофеин и сахар не столь вредны, но способны ухудшить состояние кожи и ускорить процесс старения.

Пользуйтесь кремами

Мастхэвом вашей косметичеки должны стать кремы: увлажняющий, ночной, солнцезащитный и для кожи вокруг глаз. Кремы защищают кожу от вредного воздействия внешних раздражителей, предотвращают появление морщин, пигментных пятен и шелушение кожи.