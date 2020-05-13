Как ухаживать за кожей ног дома

Мы привыкли заботиться только о коже лица, шеи и декольте. Кожа ног тоже заслуживает внимания, потому что ухоженные гладкие ноги – гордость каждой женщины. Особенно, когда приближается лето.

Чтобы иметь мягкую, гладкую и блестящую кожу на ногах, не нужно тратить время и средства на дорогие косметические средства или процедуры. Весь необходимый уход можно бюджетно и легко воспроизвести в домашних условиях. 24 канал собрал советы, как нужно ухаживать за кожей ног дома.

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Очистка

Сухой массаж щеткой . Его нужно делать перед походом в душ. С помощью сухого массажа удаляются отмершие частички кожи, поэтому визуально и на ощупь она становится привлекательной. В частности регулярный массаж щеткой предотвращает появление целлюлита.

. Его нужно делать перед походом в душ. С помощью сухого массажа удаляются отмершие частички кожи, поэтому визуально и на ощупь она становится привлекательной. В частности регулярный массаж щеткой предотвращает появление целлюлита. Скрабирование . Нужно делать во время или после душа. Выбирайте натуральный скраб, а лучше – создайте самостоятельно дома. Лучше всего для ног делать скраб из кофейной гущи и меда. Кофеин дополнительно дает лимфодренажный, противоотечный эффект и борется с "апельсиновой кожурой" на теле.

. Нужно делать во время или после душа. Выбирайте натуральный скраб, а лучше – создайте самостоятельно дома. Лучше всего для ног делать Кофеин дополнительно дает лимфодренажный, противоотечный эффект и борется с "апельсиновой кожурой" на теле. Увлажнение. После мытья тела обязательно увлажняйте ноги. Можно использовать гель или молочко. Если у вас сухая кожа и ярко выраженное шелушение кожи, то пользуйтесь только молочком. Лайфхак: также хорошо кожу ног увлажняет гель, предназначенный для использования после бритья. Потому что такие гели имеют одновременно увлажняющий и успокаивающий эффект. Такой вариант хорошо подходит для чувствительной кожи.

Выбирайте правильно обувь, чтобы предотвратить появление натоптышей и мозолей. Если они уже у вас есть и не собираются исчезать, то пробуйте самостоятельно их удалить пемзой или пилочкой, или обратиться к врачу.



Уход за кожей ног в домашних условиях / Фото Unsplash

Уход

Делайте солевые ванны , но длительностью не более 10 минут, чтобы не пересушить и не раздражать кожу. Процедура снимает отеки и усталость. Такой же эффект для ног имеет контрастный душ: каждые секунду чередовать поток холодной и горячей воды. Изменение температур способствует выработке коллагена и эластина в коже.

, но длительностью не более 10 минут, чтобы не пересушить и не раздражать кожу. Процедура снимает отеки и усталость. Такой же эффект для ног имеет контрастный душ: каждые секунду чередовать поток холодной и горячей воды. Изменение температур способствует выработке коллагена и эластина в коже. Пейте много воды и используйте увлажнитель воздуха дома. Это очень сильно влияет на поддержание водного баланса в организме, затем отображается на теле.

и используйте увлажнитель воздуха дома. Это очень сильно влияет на поддержание водного баланса в организме, затем отображается на теле. Используйте защиту от солнца . Солнцезащитный крем нужно наносить за 30 минут до того, как ноги попадут под прямые солнечные лучи. Крему нужно время, чтобы проникнуть в кожу и начать действовать.

. Солнцезащитный крем нужно наносить за 30 минут до того, как ноги попадут под прямые солнечные лучи. Крему нужно время, чтобы проникнуть в кожу и начать действовать. Увлажняйте пятки специальными маслами. Летом стопы наиболее уязвимы. Мы ходим в открытой обуви, и всю грязь окружающей среды оседает на наши ноги. Чтобы наши стопы оставались мягкими и гладкими, а не загрубелыми, регулярно после гигиенических процедур смазывайте их увлажняющими маслами.

специальными маслами. Летом стопы наиболее уязвимы. Мы ходим в открытой обуви, и всю грязь окружающей среды оседает на наши ноги. Чтобы наши стопы оставались мягкими и гладкими, а не загрубелыми, регулярно после гигиенических процедур смазывайте их увлажняющими маслами. Пользуйтесь хайлайтер для ног, если хотите обнажить их. Это придаст дополнительный блеск ножкам.

если хотите обнажить их. Это придаст дополнительный блеск ножкам. Боритесь с целлюлитом. Даже если он пока у вас не очень заметен. Придет время и этот коварный враг проявится во всей красе. Лучше не позволить ему этого сделать. Поэтому питайтесь правильно: выбросьте из своего рациона вредные продукты и сладкие газированные напитки. Также занимайтесь спортом: приседания и выпады – лучшие методы предотвратить целлюлита.

Даже если он пока у вас не очень заметен. Придет время и этот коварный враг проявится во всей красе. Лучше не позволить ему этого сделать. Поэтому питайтесь правильно: выбросьте из своего рациона вредные продукты и сладкие газированные напитки. Также занимайтесь спортом: приседания и выпады – лучшие методы предотвратить целлюлита. Делайте массаж. Если нет возможности пойти на профессиональный массаж, то устройте себе спа дома.



Ванночка для ног в домашних условиях / Фото Pixabay

Удаление нежелательных волос

Если шугаринг, восковая или лазерная эпиляция – это не ваше, а вы до сих пор остались поклонницей старого проверенного способа удаления волос с помощью бритвы, то эти советы для вас.

Бритва для чувствительной кожи. Даже если у вас другой тип кожи, пользуйтесь именно такой бритвой. Компоненты, входящие в состав ее подушечки дополнительно увлажняют кожу.

Даже если у вас другой тип кожи, пользуйтесь именно такой бритвой. Компоненты, входящие в состав ее подушечки дополнительно увлажняют кожу. Используйте мужскую пенку вместо крема для бритья ног. Пенка рассчитана на нежную и чувствительную кожу лица, поэтому она не будет иметь такого подсушивающего эффекта для кожи.

вместо крема для бритья ног. Пенка рассчитана на нежную и чувствительную кожу лица, поэтому она не будет иметь такого подсушивающего эффекта для кожи. Брейте ноги вечером. Ничто так плохо не влияет на кожу ног, как солнце, под которое она попадает сразу после бритья.

Заботьтесь о своем теле, потому что это наша визитная карточка, которая заслуживает особого внимания.