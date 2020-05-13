Как ухаживать за кожей ног дома
Мы привыкли заботиться только о коже лица, шеи и декольте. Кожа ног тоже заслуживает внимания, потому что ухоженные гладкие ноги – гордость каждой женщины. Особенно, когда приближается лето.
Чтобы иметь мягкую, гладкую и блестящую кожу на ногах, не нужно тратить время и средства на дорогие косметические средства или процедуры. Весь необходимый уход можно бюджетно и легко воспроизвести в домашних условиях. 24 канал собрал советы, как нужно ухаживать за кожей ног дома.
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Очистка
- Сухой массаж щеткой. Его нужно делать перед походом в душ. С помощью сухого массажа удаляются отмершие частички кожи, поэтому визуально и на ощупь она становится привлекательной. В частности регулярный массаж щеткой предотвращает появление целлюлита.
- Скрабирование. Нужно делать во время или после душа. Выбирайте натуральный скраб, а лучше – создайте самостоятельно дома. Лучше всего для ног делать скраб из кофейной гущи и меда. Кофеин дополнительно дает лимфодренажный, противоотечный эффект и борется с "апельсиновой кожурой" на теле.
- Увлажнение. После мытья тела обязательно увлажняйте ноги. Можно использовать гель или молочко. Если у вас сухая кожа и ярко выраженное шелушение кожи, то пользуйтесь только молочком. Лайфхак: также хорошо кожу ног увлажняет гель, предназначенный для использования после бритья. Потому что такие гели имеют одновременно увлажняющий и успокаивающий эффект. Такой вариант хорошо подходит для чувствительной кожи.
Выбирайте правильно обувь, чтобы предотвратить появление натоптышей и мозолей. Если они уже у вас есть и не собираются исчезать, то пробуйте самостоятельно их удалить пемзой или пилочкой, или обратиться к врачу.
Уход за кожей ног в домашних условиях / Фото Unsplash
Уход
- Делайте солевые ванны, но длительностью не более 10 минут, чтобы не пересушить и не раздражать кожу. Процедура снимает отеки и усталость. Такой же эффект для ног имеет контрастный душ: каждые секунду чередовать поток холодной и горячей воды. Изменение температур способствует выработке коллагена и эластина в коже.
- Пейте много воды и используйте увлажнитель воздуха дома. Это очень сильно влияет на поддержание водного баланса в организме, затем отображается на теле.
- Используйте защиту от солнца. Солнцезащитный крем нужно наносить за 30 минут до того, как ноги попадут под прямые солнечные лучи. Крему нужно время, чтобы проникнуть в кожу и начать действовать.
- Увлажняйте пятки специальными маслами. Летом стопы наиболее уязвимы. Мы ходим в открытой обуви, и всю грязь окружающей среды оседает на наши ноги. Чтобы наши стопы оставались мягкими и гладкими, а не загрубелыми, регулярно после гигиенических процедур смазывайте их увлажняющими маслами.
- Пользуйтесь хайлайтер для ног, если хотите обнажить их. Это придаст дополнительный блеск ножкам.
- Боритесь с целлюлитом. Даже если он пока у вас не очень заметен. Придет время и этот коварный враг проявится во всей красе. Лучше не позволить ему этого сделать. Поэтому питайтесь правильно: выбросьте из своего рациона вредные продукты и сладкие газированные напитки. Также занимайтесь спортом: приседания и выпады – лучшие методы предотвратить целлюлита.
- Делайте массаж. Если нет возможности пойти на профессиональный массаж, то устройте себе спа дома.
Ванночка для ног в домашних условиях / Фото Pixabay
Удаление нежелательных волос
Если шугаринг, восковая или лазерная эпиляция – это не ваше, а вы до сих пор остались поклонницей старого проверенного способа удаления волос с помощью бритвы, то эти советы для вас.
- Бритва для чувствительной кожи. Даже если у вас другой тип кожи, пользуйтесь именно такой бритвой. Компоненты, входящие в состав ее подушечки дополнительно увлажняют кожу.
- Используйте мужскую пенку вместо крема для бритья ног. Пенка рассчитана на нежную и чувствительную кожу лица, поэтому она не будет иметь такого подсушивающего эффекта для кожи.
- Брейте ноги вечером. Ничто так плохо не влияет на кожу ног, как солнце, под которое она попадает сразу после бритья.
Заботьтесь о своем теле, потому что это наша визитная карточка, которая заслуживает особого внимания.