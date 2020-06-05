Наверное, вы уже точно знаете куда полетите путешествовать, как только откроют авиасообщение с другими странами. Однако составление плана путешествия – это только первый этап, нужно также подумать, как вы будете защищать свою кожу от обезвоживания, когда подниметесь на тысячи метров вверх над землей.

Воздух в самолетах сухой и постоянно рециркулирует. Таким образом он негативно влияет на кожу: обезвоживает, повреждает верхний слой дермы, провоцирует воспаление. В частности, на такой высоте в облаках кожа больше подвержена воздействию ультрафиолетовых лучей, потому что находится ближе к солнцу, которое может на нее попадать прямо через иллюминатор. Чтобы защитить вашу кожу во время полета, воспользуйтесь действенными советами от VOGUE.

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Советы, как ухаживать за кожей во время авиаперелета

Подготовьте кожу перед полетом. Очистите лицо любимым специальным средством. Затем нанесите масло, богатое питательными и увлажняющими компонентами, как основу. Закрепите все это увлажняющим кремом, который будет служить фиксатором и не позволит влаге, которую вы получили от воды и масла, испариться.

Важно: не брызгайте обычной водой на лицо. Это не может способствовать его увлажнению. Вода притягивает воду, поэтому во время полета она очень быстро испарится. Используйте воду для внутреннего применения – пейте много, но не для внешнего. То же самое касается тканевых масок. Не берите их с собой в самолет, потому что кожа не только вовсе не увлажнится, а еще больше пересушится.



Как ухаживать за кожей в самолете / Фото Pexels

Летите без макияжа. Садитесь в самолет сразу без косметики или удалите ее остатки уже на борту. Сухой воздух и так перегружает кожу, а когда на ней макияж, то отрицательный эффект становится в два раза больше. Лучше защитите лицо увлажняющей маской кремовой консистенции (только не тканевой).

Садитесь в самолет сразу без косметики или удалите ее остатки уже на борту. Сухой воздух и так перегружает кожу, а когда на ней макияж, то отрицательный эффект становится в два раза больше. Лучше защитите лицо увлажняющей маской кремовой консистенции (только не тканевой). Приготовьте чудодейственную смесь. Чтобы вам было удобнее увлажнять лицо в самолете, а эффект был лучше, то смешайте все полезные ингредиенты в одно средство. Возьмите удобную емкость, которая плотно закрывается крышкой, и налейте в нее по несколько капель таких продуктов: масло авокадо, которое содержит много жирных кислот и витамины A, E, D, K, лавандовое масло, которое имеет очищающие, успокаивающие и восстанавливающие свойства, и эфирное масло жасмина, потому что оно обладает незаменимыми увлажняющими компонентами. Когда зайдете в самолет или накануне, нанесите эту жидкость тонким слоем на лицо и массируйте его в соответствии с массажными линиями. Если перелет долгий, то повторяйте процедуру каждые 3 часа.



Опасность для кожи в самолете / Фото Unsplash