Как украинские звезды выглядят во время карантина без макияжа: фото

Мы привыкли видеть украинских знаменитостей на экране телевизора всегда в сценическом образе: яркий макияж, эпатажные наряды и идеальная прическа. Однако уже идет третий месяц самоизоляции без съемок и концертов, без профессиональных стилистов и визажистов. Поэтому сейчас настоящий эксклюзив – это фото звезд без макияжа в домашних условиях.

На страницах в инстаграме украинских певиц и актрис 24 канал нашел фото, где на героинях нет дополнительных косметических "украшений". Все снимки сделаны в условиях карантина.

Интересная информация Исследование показало, кому больше помогают: красивым женщинам или нет

Конечно, не все представительницы украинского шоу-бизнеса решились показатьсяся своим поклонникам косметически "обнаженными". Однако те, которые опубликовать no-makeup сообщения действительно могут похвастаться природной красотой.

Настя Каменских

Популярная певица неоднократно появлялась без макияжа в своих влогах на ютуб-канале. А недавно вообще выложила фото в соцсети, где устроила себе косметический салон дома. Насте повезло больше, чем ее коллегам, которые засели дома один на два месяца. В NK есть персональный безотказный фотограф – звездный муж Потап.

Надя Дорофеева

А здесь есть целая история этого фото без макияжа: Надя вышла из душа, посмотрела прямо в глаза неясному будущему, вынесла для себя главный инсайт карантина, что она любит людей и ей не хватает общения с ними, а потом зафиксировала этот момент на камеру. Именно так девушка подписала свое эмоциональное и домашнее фото без макияжа.

Катя Осадчая

Эту телеведущую мы точно не привыкли видеть в домашнем образе. Потому что Катя каждый раз удивляет телезрителей эффектным внешним видом. Зато дома она решила обходиться без лишних средств на лице. Такое расслабленное селфи на улице под солнышком, наверное, идеально описывает карантинное настроение каждого.

Ольга Сумская

После сериала "Роксолана" о натуральности красоты главной героини не осталось сомнений. Но с тех пор прошло много лет, а Оля Сумская до сих сохранила прекрасный внешний вид. Это подтверждает карантинное фото в ее инстаграме, на котором женщина собралась выгуливать свою собаку Жасмин и не забыла о маске. Также в подписи к публикации отметила: "Маска, дезинфектор, перчатки в кармане".

Оля Цибульская

На карантине девушка публиковала много домашних фото и чередовала их с архивными: с концертов, обложек журналов, различных фотосессий. Один из последних постов певицы в инстаграме с мамой на День матери. Там можно разглядеть четкие черты лица Оли, не подчеркнутые декоративной косметикой. В частности под фото активная пользовательница инстаграма написала об одной вещи, которую ее мама делает круче всех.

Лилия Ребрик

Звезда "Великих вуйок" также придерживается рекомендаций самоизоляции. Меньше недели назад на ее странице в инстаграме был праздник – целых 600 тысяч подписчиков. Блогерка написала сообщение, в котором поблагодарила каждого и подчеркнула, что каждый пост создает искренне с мыслью о своих читателях. Текст Лилия украсила весенним фото во дворе, на котором была одета в яркое платье длиной макси и вовсе не накрашена.

Алеша

Звездная мама, которая в третий раз беременна, и певица опубликовала нежное фото без макияжа в День матери. На изображении Алеша прикрылась роскошным букетом из белых роз, который приготовила своей маме в подарок. Несмотря на это можно заметить естественную красоту глаз, бровей и кожи женщины.

Tayanna

За период карантина украинская певица и телеведущая не была щедрой на домашние фото. В ее инстаграм-профиле появилось лишь одно селфи без макияжа и дополнительных фильтров, где можно увидеть, что природа наградила женщину привлекательной красотой.

Маша Ефросинина

Иногда складывается впечатление, что эта женщина с возрастом становится еще красивее. У Маши большая аудитория в инстаграме – 1,4 миллиона подписчиков. Из-за отсутствия съемок и выходов в свет ведущая не могла позволить своим поклонникам соскучиться по ее новым фото. Поэтому была активной в сети в течение всего периода самоизоляции. Фото, которые она публиковала, были семейными и эмоциональными. В одной из последних публикаций Маша Ефросинина написала о важности бесед с детьми на тему секса и добавила фото, на котором изображена без макияжа.

Слава Каминская

Или женщина без комплексов. Накануне мировой пандемии певица публично призналась в инстаграме, что сделала липосакцию и ни капли не жалеет о своем поступке. Для подтверждения слов из текста она прикрепила фото просто с больничной койки. Вскоре после этого на День матери в сети появились архивные фото Славы из роддома буквально за несколько минут после рождения ее сына. Также звезда публиковала фото домашних тренировок в спортивном костюме с хвостиком на голове и без косметики.

Естественную красоту нужно как подчеркивать, так и давать лицу отдохнуть.