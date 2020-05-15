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Как украинские звезды выглядят во время карантина без макияжа: фото

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Натуральна краса на карантині
Натуральна краса на карантині / Instagram / @kamenskux

Мы привыкли видеть украинских знаменитостей на экране телевизора всегда в сценическом образе: яркий макияж, эпатажные наряды и идеальная прическа. Однако уже идет третий месяц самоизоляции без съемок и концертов, без профессиональных стилистов и визажистов. Поэтому сейчас настоящий эксклюзив – это фото звезд без макияжа в домашних условиях.

На страницах в инстаграме украинских певиц и актрис 24 канал нашел фото, где на героинях нет дополнительных косметических "украшений". Все снимки сделаны в условиях карантина.

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Конечно, не все представительницы украинского шоу-бизнеса решились показатьсяся своим поклонникам косметически "обнаженными". Однако те, которые опубликовать no-makeup сообщения действительно могут похвастаться природной красотой.

Настя Каменских

Популярная певица неоднократно появлялась без макияжа в своих влогах на ютуб-канале. А недавно вообще выложила фото в соцсети, где устроила себе косметический салон дома. Насте повезло больше, чем ее коллегам, которые засели дома один на два месяца. В NK есть персональный безотказный фотограф – звездный муж Потап.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наше утро началось с приятных девчачьих делишек Для меня - с уходовой маски, а для Мими - с бантика на волосы ⠀ Наводить красоту для меня - это отличный способ наполнения энергией! А это особенно важно, если на всю неделю запланировано много активностей! Съёмки, интервью, работа над новым испаноязычным альбомом и долгожданный релиз новой песни «Воспоминания»! Уже не терпится презентовать ее вам! ️ ⠀ Желаю всем продуктивного вторника и приятной, активной недели! ️

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Надя Дорофеева

А здесь есть целая история этого фото без макияжа: Надя вышла из душа, посмотрела прямо в глаза неясному будущему, вынесла для себя главный инсайт карантина, что она любит людей и ей не хватает общения с ними, а потом зафиксировала этот момент на камеру. Именно так девушка подписала свое эмоциональное и домашнее фото без макияжа.

Катя Осадчая

Эту телеведущую мы точно не привыкли видеть в домашнем образе. Потому что Катя каждый раз удивляет телезрителей эффектным внешним видом. Зато дома она решила обходиться без лишних средств на лице. Такое расслабленное селфи на улице под солнышком, наверное, идеально описывает карантинное настроение каждого.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На сонці в светрі - травень :) #літоблизько

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Ольга Сумская

После сериала "Роксолана" о натуральности красоты главной героини не осталось сомнений. Но с тех пор прошло много лет, а Оля Сумская до сих сохранила прекрасный внешний вид. Это подтверждает карантинное фото в ее инстаграме, на котором женщина собралась выгуливать свою собаку Жасмин и не забыла о маске. Также в подписи к публикации отметила: "Маска, дезинфектор, перчатки в кармане".

Оля Цибульская

На карантине девушка публиковала много домашних фото и чередовала их с архивными: с концертов, обложек журналов, различных фотосессий. Один из последних постов певицы в инстаграме с мамой на День матери. Там можно разглядеть четкие черты лица Оли, не подчеркнутые декоративной косметикой. В частности под фото активная пользовательница инстаграма написала об одной вещи, которую ее мама делает круче всех.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Яку 1 річ твоя мама робить крутіше за всіх?️⠀ ⠀ Я була наймодніша на дискотеці. В в’язаних модних жилетках, міні-спідниці в смужку, блузі з пагонами. Вся тусовка маленького містечка і заморські кавалери дивувались як і де в 90-тих можна було так одягатись. А це все - ⠀ ⠀ .. моя Мама. Яка робила мені мейк, крутила модні зачіски і перешивала на мене всі свої речі. Розпустити своє, щоб сплести дітям це точно про тебе, Мам️⠀ ⠀ Люблю і дякую за все. Ти СУПЕР Мама, хочу бути схожою на тебе️⠀ ⠀ #деньматері #деньматери #mothersday #iloveyoumom #мама

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Лилия Ребрик

Звезда "Великих вуйок" также придерживается рекомендаций самоизоляции. Меньше недели назад на ее странице в инстаграме был праздник – целых 600 тысяч подписчиков. Блогерка написала сообщение, в котором поблагодарила каждого и подчеркнула, что каждый пост создает искренне с мыслью о своих читателях. Текст Лилия украсила весенним фото во дворе, на котором была одета в яркое платье длиной макси и вовсе не накрашена.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

️Звернення до підписників ️ Любі мої! Я дякую вам за привітання! Ви набажали мені стільки гарного і приємного! Вас у мене вже цілих 600 000! Я дякую кожному, хто зі мною! Хто стежить за моїм життям, моїми сторіз, дякую і тим, кого вони дратують Кожен свій пост я пишу щиро, відверто і з думками про вас! ️ Але хочу бути ще ближчою для вас! І щоб вам ставало з кожнем днем цікавіше читати мій інстаграм. Розкажіть, пости про що вам найбільше подобаються? Порадьте, може, зробимо якусь рубрику? Раз на тиждень? Що думаєте? Я собі окреслила такі варіанти: 1. Закулісся телебачення! Як все працює по той бік екрану? 2. Секрети щасливої родини. Як вгамовувати дитячі істерики і не зійти з розуму 3. Як і що я встигаю готувати? Рецепти для того, аби тримати себе у формі (і не завжди у формі ) 4. Мій театральний досвід. Як його застосувати у житті? Як не боятися виступів на публіці? Як відчувати себе розкутим? І як спокійно сприймати негатив на свою адресу. 5. Основи танців ) як рухатися вільно і гарно? Навчу азам танців) Якщо в вас є також якісь ідеї - кидайте їх! Хочу бути максимально цікавою для вас! Чекаю)! Сонячна сукня від @komistar

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Алеша

Звездная мама, которая в третий раз беременна, и певица опубликовала нежное фото без макияжа в День матери. На изображении Алеша прикрылась роскошным букетом из белых роз, который приготовила своей маме в подарок. Несмотря на это можно заметить естественную красоту глаз, бровей и кожи женщины.

Tayanna

За период карантина украинская певица и телеведущая не была щедрой на домашние фото. В ее инстаграм-профиле появилось лишь одно селфи без макияжа и дополнительных фильтров, где можно увидеть, что природа наградила женщину привлекательной красотой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Небо

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Маша Ефросинина

Иногда складывается впечатление, что эта женщина с возрастом становится еще красивее. У Маши большая аудитория в инстаграме – 1,4 миллиона подписчиков. Из-за отсутствия съемок и выходов в свет ведущая не могла позволить своим поклонникам соскучиться по ее новым фото. Поэтому была активной в сети в течение всего периода самоизоляции. Фото, которые она публиковала, были семейными и эмоциональными. В одной из последних публикаций Маша Ефросинина написала о важности бесед с детьми на тему секса и добавила фото, на котором изображена без макияжа.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Здоровые сексуальные отношения- это как? Если тезисно, то я считаю, что это: ⠀ - Преодоление родителями страха первыми поговорить об этом с детьми...пока они не начали «познавать» всё сами через друзей и интернет! ⠀ - Это достаточно крепкая самооценка у девушки, чтобы она могла сказать парню: «нет!», если не хочет секса. Тут тоже привет родителям и их умению не корить, а поддержать её в ЛЮБОЙ ситуации. ⠀ - Это парень, которому не плевать на то, что чувствует девушка с ним в постели. ⠀ - Это умение двоих людей поговорить честно об их сексе... - Это полная осведомлённость каждого в паре о предохранении и всех связанных с этим обстоятельствах. ⠀ А сейчас у вас есть три варианта для действий: первый -закидывать меня какашками в стиле: «с нами никто не говорил о сексе, и мы нормально себе прожили и всех родили..»; ⠀ Второй вариант - идти на страницу @olenapinchuk_foundation и посмотреть сохранённый наш эфир с @rudnieva_olga, чтобы понять, что сексуальное образование-это новая необходимость для развития психически здорового общества! ⠀ И третий вариант - прочтите эту книгу, а ещё лучше-дайте своему ребёнку-подростку! Она называется «Про Секс» Ханны Виттон @knygolove

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Слава Каминская

Или женщина без комплексов. Накануне мировой пандемии певица публично призналась в инстаграме, что сделала липосакцию и ни капли не жалеет о своем поступке. Для подтверждения слов из текста она прикрепила фото просто с больничной койки. Вскоре после этого на День матери в сети появились архивные фото Славы из роддома буквально за несколько минут после рождения ее сына. Также звезда публиковала фото домашних тренировок в спортивном костюме с хвостиком на голове и без косметики.

Естественную красоту нужно как подчеркивать, так и давать лицу отдохнуть.

Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Ольга Сумская Лилия Ребрык Катя Осадчая Слава Каминская Маша Ефросинина Оля Цибульская Надя Дорофеева Настя Каменских Новости Красота Красота Тренды косметологии
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