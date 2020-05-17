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Утренний ритуал, чтобы сохранить молодость лица и шеи

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Утренний ритуал для молодости кожи
Утренний ритуал для молодости кожи / unsplash.com

Когда мы просыпаемся, то наше лицо сразу не готово к вызовам внешних раздражителей. Поэтому нужно каждое утро тратить всего 5 минут на ритуал, который освежит и тонизирует кожу. Правильный регулярный уход за кожей лица и шеи предотвращает раннее старение.

Профессиональная тренерка Татьяна Жемерина рассказала и показала для утреннего шоу "Доброе утро, Страна", какие нужно выполнять упражнения для лица и шеи, чтобы сохранить их молодость. Важно, что минитренировки необходимо делать только проснувшись ото сна.

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Ритуал

  • Поднимите вверх и опустите вниз несколько раз плечи, не напрягая шею.
  • Верните плечо одной рукой придерживайте кожу, а другой потяните плечо, отводя его назад. Повторите так по очереди с левым и правым плечом.
  • Полоборота головой. Встаньте прямо, макушка головы пусть тянется вверх, плечи опустите, шею расслабьте. В таком положении начинайте делать легкие полоборота головой.
  • Косточкой скул потянитесь вверх. Откиньте голову немного в сторону и косточкой скулы, будто тянитесь вверх. Затем повторите это с другой скулой. Прекращайте выполнять упражнение, как только начинаете чувствовать напряжение.
  • Махи бровями. Положите ладони рук на лоб. Таким образом надо зафиксировать кожу. Только тогда поднимайте брови и опускайте вниз.
  • Упражнение лев. Расслабьте центр лица и вытяните язык, опуская его как можно ниже.

Все упражнения нужно повторять по 5-7 раз.

Как правильно выполнять утренний ритуал для молодости кожи смотрите на видео:

 

Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости Красота Beauty-советы Красота
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