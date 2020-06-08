Соблазнительные, сочные и большие губы – главный тренд сегодня. Однако не всем хочется прибегать к крайнему инъекционному методу. К счастью, есть альтернативы. Увеличение губ дома не будет таким длительным, как у косметолога, но действенностью вы будете приятно удивлены.

Безопасно увеличивать губы с помощью специальных самодельных масок, которые стимулируют кровообращение на нужном участке лица. Тогда сосуды и капилляры увеличиваются, поэтому губы визуально становятся пухлыми. СТБ поделился рецептом.

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Как увеличить губы дома

Что вам понадобится?

1 чайная ложка вазелина

2-4 капли витамина E;

эфирное масло апельсина;

3 таблетки никотиновой кислоты (витамин PP или B3 – это одно и то же);

1 чайная ложка корицы.

Смешайте вазелин, витамин E и масло апельсина в одном сосуде до однородной консистенции. Они служат масляной основой маски. Все эти ингредиенты содержат свойства, которые делают кожу губ мягкой, гладкой и стимулируют кровообращение. Важно не превышать пропорции компонентов, потому что их чрезмерное количество может привести к негативным последствиям.

Разомните таблетки никотиновой кислоты до образования порошка. К ним добавьте корицу, которая является прекрасным антисептиком и борется с воспалениями на губах, а также усиливает кровопоток, чем делает их более выразительными и блестящими. Затем смешайте 2 части для приготовления: масляную основу и сухой порошок. Хорошо перемешайте, поместите маску в стерильную баночку для дальнейшего хранения, которая плотно закрывается. И используйте тогда, когда есть необходимость быстрого увеличения губ.



Используйте аптечные продукты для приготовления маски / Фото Unsplash

Прежде очистите кожу от остатков косметических продуктов: помады или блеска. Наносите маску на 2-3 минуты. Затем осторожно смойте теплой водой или гипоаллергенной влажной салфеткой и закрепите эффект (который должен длиться до 6 часов) блеском для губ. Средство можно хранить в условиях комнатной температуры и использовать в течение месяца.