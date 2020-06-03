Кожа, которая склонна к сухости, требует особого ухода. Иногда даже самые дорогие средства не помогают вернуть ее в нормальное состояние. Впрочем существует несколько действенных способов, которые легко воспроизвести в домашних условиях, чтобы увлажнить кожу.

Вы можете даже не догадываться, что такие элементарные практики и ингредиенты, которые есть в каждом доме, способствуют увлажнению кожи лица. Избавиться от сухости легко, как знать о рекомендациях TreeHugger. Важная информация: Как предотвратить появление прыщей: 11 советов от эксперта Как увлажнить сухую кожу? Не принимайте горячий душ. Высокая температура воды способствует сухости вашей кожи. Ходите только в теплый или холодный душ. Также убедитесь, что мыло или гель для душа состоит из натуральных компонентов и имеет увлажняющие свойства среди всех остальных. Скрабуйте кожу. Отслаивание омертвевшего слоя дермы способствует созданию обновленной мягкой и увлажненной кожи. А скрабы легко приготовить в домашних условиях.

Уход за сухой кожей / Фото Pexels Увлажняйте во время увлажнения. После душа, ванны или бани ваше лицо все равно требует специального увлажнения. Не забудьте пользоваться ежедневно специальными лосьонами, которые предназначены для задержания влаги в коже после гигиенических процедур. Уход с помощью молока. Увлажняющий лосьон для лица можно заменить обычным молоком. Если чувствуете сухость или зуд на коже, то намочите ватный диск или специальный спонж в молоке. Затем, похлопывая, нанесите его на кожу. Дерматологи объясняют, что молоко обладает противовоспалительными свойствами, которые снимают зуд, а также хорошо успокаивает кожный покров. Купайтесь, как Клеопатра. Царица Египта прославила чудодейственные свойства мягких ванн из молока и меда на весь мир. Однако наполнять ванну только этими продуктами получится слишком дорого. Поэтому существует альтернатива: в не слишком горячую воду добавьте 2 стакана молока и четверть стакана меда.

Принимайте специальные ванны для увлажнения кожи / Фото Pexels Подружитесь с медом и оливковым маслом. Каждый из этих ингредиентов, которые есть на кухне у всех хозяек, прекрасно очищает и увлажняет кожу. Если их соединить, то положительный эффект усилится. Смешайте ложку меда с ложкой оливкового масла. Вдавите в смесь немного сока лимона, который будет служить натуральным отбеливателем для кожи. Маску нужно наносить на сухие участки лица на 20 минут, а затем смыть теплой водой. Натуральные масла – спасатели сухой кожи. Перед нанесением масла на кожу лица примите горячую ванну, чтобы открылись поры. После воспользуйтесь оливковым или кокосовым маслом. Ванна из овсяных круп. Они богаты увлажняющими, очищающими, антиоксидантными и противовоспалительными компонентами. В частности овсяные крупы способствуют заживлению различных видов раздражений. Овсяную ванночку приготовить легко. Возьмите 1 стакан овсяных круп для быстрого приготовления, измельчите их в блендере до состояния порошка. Полученную смесь высыпьте в воду, в которой собираетесь купаться, равномерно распределите ее там, чтобы не образовалось комочков. Принимать такую ​​ванну следует не более 15-20 мин. Знайте меру в воде. Все единогласно рекомендуют пить много жидкости. Но по данным WebMD и других экспертов, вода полезна только для очень обезвоженной кожи. Если ваша кожа имеет средний уровень сухости, то вода не сможет ей весомо помочь.