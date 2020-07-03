На замену салонным процедурам появляется все больше действенных рецептов по уходу, которые легко воспроизвести в домашних условиях. Отличным примером служит новый метод гидратации волос Cherry Lola.

Cherry Lola – процедура, которая состоит из 3 компонентов. Она способствует восстановлению поврежденных волос, укрепляет, осветляет и увлажняет. Byrdie поделился, как полечить свои волосы с помощью этого метода.

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Как увлажнить волосы: процедура Cherry Lola

На самом деле вышеупомянутый метод не является абсолютно новым. В 2009 году блогер с именем Cherry Lola рассказала, как эффективно лечить волосы в домашних условиях. Недавно рецепт снова стал актуальным, и ним начали делиться в социальных сетях.

Эксперты, которые работают с волосами, рекомендуют проводить разнообразные уходовые процедуры для них самостоятельно дома. Однако они подчеркивают, что заранее нужно поинтересоваться, как будут те или иные ингредиенты влиять на ваш тип и структуру волос.



Как увлажнить волосы в домашних условиях / Фото Pixabay

Что вам понадобится?

500 миллилитров полножирного обычного йогурта.

2 столовые ложки пищевой соды.

2 столовые ложки Bragg Liquid Aminos.

Что такое Bragg Liquid Aminos Это растительная белковая приправа из соевых бобов, которые прошли проверку на отсутствие ГМО. Изготавливают смесь по оригинальной формуле, которую разработал американский диетолог, деятель альтернативной медицины, инициатор движения за здоровое питание, доктор Пол Брэгг.

Жасмин Вашингтон – стилист по прическам и эксперт в теме волос. Она рассказала, что йогурт имеет удивительную пользу для волос и кожи головы. У него есть противогрибковые свойства, которые способствуют уменьшению перхоти. Также он балансирует рН кожи головы, увлажняет волосяной покров и выпрямляет локоны, склонные закручиваться в разные стороны.

Аминокислоты, которые есть в составе вышеописанных ингредиентов, из которых вы будете готовить смесь, эффективны для укрепления волос. Однако аминокислоты не дают видимого результата навсегда. Поэтому процедуру нужно будет периодически повторять. Жасмин Вашингтом попробовала это на собственном опыте: "Я, безусловно, ощутила, что мои волосы более увлажненные, а перхоти стало меньше". То есть действенность Cherry Lola подтвердил человек, который является профессионалом в вопросе здоровой и красивой шевелюры.

Если у вас такой тип волос, который варьируется от пушистых локонов до узких вьющихся "усиков", то процедуру следует проводить дважды в месяц. Обладательницам волос более жесткой структуры можно делать лечение по такому рецепту еженедельно. Наносите смесь из 3 компонентов тщательно на всю длину волос и кожу головы. Оставьте маску на 20 – 40 минут и смойте водой комнатной температуры с использованием шампуня.