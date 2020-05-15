Увлажняющая ванночка для рук из картофеля в домашних условиях: рецепт

Иметь ухоженные руки важно для женщины. Если вы никак не можете избавиться от сухости и шелушения кожи рук, то картофель станет для вас хорошим союзником в этой борьбе. Приготовить такую ванночку может каждая женщина из простых ингредиентов.

Коже на руках наиболее свойственно подвергаться повреждением: мойка посуды, уборка дома, другая работа руками в неблагоприятной среде. Чтобы сохранить руки в хорошем состоянии, нужен тщательный и регулярный уход. Пусть ванночка для рук станет одним из таких ритуалов для вас, а 24 канал делится ее рецептом.

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Ингредиенты:

1 литр теплого картофельного отвара

1 чайная ложка оливкового масла

3 столовые ложки теплого молока

эфирное масло персиковых косточек

эфирное масло апельсина



Уход за кожей рук в домашних условиях / Фото Unsplash

Как приготовить?

Сварите картофель, не очищая его от кожуры. Именно в кожуре есть витамин C, который способствует синтезу коллагена. Нам понадобится 1 литр воды, в которой варился картофель. В таком отваре есть также цинк и калий, которые способствуют заживлению ран и микротрещин на коже. В емкость с жидкостью добавьте оливковое масло комнатной температуры и теплое молоко.

Есть два секретных ингредиента, которые делают ванночку такой эффективной: эфирное масло персиковых косточек и апельсина. Первое богато витаминами группы A, B, E, C. Благодаря ему процесс старения кожи замедляется. Добавьте несколько капель по своему усмотрению: по 5-7 каждого из них будет достаточно. Все готово. Держите руки в ванночке 10 минут. Затем уберите лишнюю влагу мягким полотенцем.

Важно, чтобы ванночка была правильной температуры: теплая, но не слишком горячая.

Этот рецепт можно использовать, как только почувствуете, что вашим рукам нужна помощь или систематически ради профилактики. Результат будет заметен после первой процедуры.