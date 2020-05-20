Вечерний ритуал красоты: что нужно сделать перед сном

Необходимостью утреннего ухода, затем нанесением макияжа уже никого не удивишь. Но стоит помнить, что бьюти-ритуалы перед сном также важны.

Наша кожа регенерируется ночью естественным путем. Чтобы этот процесс происходил максимально эффективно, нужно хорошо подготовить ее к нему. Какие есть необходимые шаги по уходу за лицом узнаем у Dermstore.

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Какие шаги нужно предпринять перед сном?

Очищение (лучше двойное)

Удалить всю грязь с лица, которая накапливалась там целый день, поможет правильный демакияж. Сначала снимите макияж специальным средством. Затем умойтесь с использованием ухаживающего продукта для умывания.

Также можете попробовать двойную очистку. Ее суть заключается в том, чтобы сначала растворить макияж специальным маслом, а затем смыть его мицелярной водой.



Как нужно ухаживать за лицом вечером / Фото Pexels

Тонер

Это средство следует использовать как утром, так и вечером. Женщины любят перед сном наносить различные эссенции, сыворотки с содержанием гилауроновой кислоты, увлажняющие лосьоны или кремы. Но перед этим дополнительно очистите кожу тонером, чтобы применение всех следующих продуктов имело больше результата.

Крем для глаз

Нужно пользоваться не только кремом от синяков под глазами, а и обычным защитным. Такой крем для глаз защитится самые деликатные участки на нашем лице от воздействия других косметических продуктов.

Лечение

Когда вы замечаете значительные изменения на своей коже, то не игнорируйте. Сходите к дерматологу на консультацию. Любое заболевание или раздражение легче вылечить на этапе его зарождения. А вечер – это идеальная пора в сутках, чтобы выполнить указания врача: выпить нужные таблетки, намазаться лечебным кремом или мазью, сделать массаж лица.

Ночной крем

Завершите вечерний ритуал красоты использованием любимого крема. Важно, чтобы вы не наносили один и тот же крем на день и на ночь. Ночные увлажняющие кремы имеют густую консистенцию и впитываются в кожу в течение нескольких часов.

Увлажняющий крем, особенно более густой, которым пользуются вечером, создает защитное покрытие на коже, чтобы предотвратить испарение воды во время сна,

– говорит доктор Роджерс, сертифицированный врач-дерматолог и дерматолог-хирург.

Поддержка высокого содержания воды в коже является ключевым фактором для сохранения ее здорового состояния. Если вы пользуетесь хорошим увлажняющим кремом, то его нанесение должно стать вашим последним шагом. Он закрепляет все предыдущие этапы, поэтому без ночного крема ничего не получится.