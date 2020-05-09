Как веганство влияет на то, как выглядит ваше тело
Веганский образ жизни имеет немало преимуществ. Однако также есть риски для здоровья, когда вы отказываетесь от привычных для своего рациона продуктов. Поэтому подходить к таким кардинальным изменениям нужно осторожно, чтобы не нанести вред своему организму. Будьте готовы, что ваше тело тоже претерпевает изменения.
О том, что все таки происходит с вашим телом, когда вы становитесь веганом, пояснили на сайте компании, которая специализируется на поставках диетических блюд для вегетарианцев и вегетарианцев, Veestro. В материале отмечают, что веганство прекрасно влияет на тело, поскольку вы придерживаетесь правильной, обогащенной питательными веществами, диеты. Поэтому потеря веса после перехода на веганский образ жизни – обычное дело.
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Как поэтапно меняется тело веганов?
Первые пару недель
Первое, что люди замечают в начале веганской диеты – это повышение энергии. Она увеличивается, потому что удаляется мясо из организма, которое было употреблено ранее. Замена мяса фруктами, овощами и орехами повышает уровень витаминов, минералов и клетчатки. Если продумать заранее, какие вы будете есть блюда и закуски, а не делать это бездумно, то вам будет легче поддерживать стабильный уровень энергии.
После нескольких недель
Работа функции микрофлоры кишечника может стать или более регулярной, приблизиться к здоровой картинке, или у вас могут возникнуть вздутие живота и диарея. Это связано с увеличением клетчатки в вашем рационе от фруктов и овощей. Не волнуйтесь. Вскоре ваш организм адаптируется. Изменение может привести к увеличению разнообразия бактерий в толстой кишке. Это полезно для всей системы.
Веганская еда / Фото Pexels
От шести месяцев до нескольких лет
Примерно через год на веганской диете может возникнуть недостаток витамина B12, что будет заметно на коже. Это легко предотвратить: три раза в день в каждой порции еды употребляйте продукты, обогащенные питательными веществами, или используйте пищевые добавки. В этот период ваше тело укрепляется благодаря питательным веществам, которые усваивает организм. Также тело даже на вид кажется здоровым. Оно выглядит упругим, полным сил и привлекательным. В частности нет сыпей и прыщей на теле. Вы уже полностью привыкли к жизни без мяса и переработанной пищи.
"Поэтому уже год за годом вы будете получать больше удовольствия от веганского образа жизни," – Софи Мэдлин, диетолог из лондонского колледжа Кинга.