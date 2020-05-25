Виды эпиляции и депиляции: как избавиться от нежелательных волос на теле

Кто-то уже давно перешел на бодипозитив и не волнуется из-за нежелательных волос на теле. А другие женщины до сих пор в поиске, как быстро и эффективно сбрить различные зоны на своем теле. Прежде чем выбрать тот или иной вид эпиляции или депиляции, нужно ознакомиться с особенностями каждого.

В современном мире появилось столько разнообразных видов для удаления волос, что можно выбирать по критериям: эффективнее, быстрее, менее болезненно, длительно, самостоятельно или с помощью специалиста, дешево или дорого и многие другие. Телеканал СТБ описал каждый вид эпиляции и депиляции и рассказал о нюансах каждой из них.

Надо знать: Что такое экосалфетка для демакияжа и как ею пользоваться

Прежде всего нужно уметь отличать эпиляцию от депиляции. Первый вид предполагает удаление волос вместе с корнем. Во время таких процедур повреждают фолликул волоса и это частично предотвращает будущий рост. А депиляция – это более практичный, оперативный и более дешевый метод бритья. Таким образом вы избавляетесь лишь от волос, которые есть на поверхности кожи, а корень продолжает активно развиваться.

Какие есть виды эпиляции?

Специальной бритвой

Это наиболее распространенный метод бритья у женщин. Он является доступным и экономным. Также процедура не требует особых условий для ее проведения. А проводить ее рекомендуют не чаще, чем 2-3 раза в неделю. Бритву следует менять после 5-7 раз использования.

Однако сколько преимуществ, столько и недостатков. Во время бритья бритвой легко порезать кожу, волосы отрастают быстро и становятся толще и жестче. В частности, если не соблюдать всех правил, то можно спровоцировать раздражение и зуд.



Депиляция бритвой / Фото Pexels

Крем или гель для депиляции

Здесь очень простая техника исполнения: наносите средство для депиляции на нужный участок тела, ждете нужное время, указанное на упаковке, и специальной лопаточкой осторожно сворачиваете крем. Как удаляется волос? Химическим разрушением его структуры, но лишь тех, что на поверхности. На корень не действует.

Опасность в том, если передержать крем на теле, то он может обжечь его. Также существует вероятность аллергической реакции организма, поэтому заранее протестируйте продукт на маленьком участке кожи. Однако этот вариант депиляции довольно экономный, доступный и после него волосы растут мягким.

Какие есть виды депиляции?

Восковая депиляция

Суть которой в том, чтобы разогретым воском с помощью специальных полосок удалять волосы с корнем. Восковую депиляцию не рекомендуется делать чаще, чем 1 раз в месяц. Ибо для того, чтобы она была эффективна, волосы на теле должны отрасти минимум на 5 миллиметров. Преимущество процедуры в том, что применяются только натуральные материалы.

Данный вид депиляции можно делать как в домашних условиях, так и у специалиста (так выйдет дороже, но безопаснее). От регулярного проведения процедуры волосы будут расти реже и мягче. Но, если ее делать некачественно, то они будут врастать.

Сахарная эпиляция или шугаринг

Паста для депиляции готовится из натуральных компонентов. Принцип проведения такой же, как у восковой: нагреть пасту, нанести на кожу и оторвать вместе с волосами. Если у вас низкий болевой порог, то для вас такие варианты депиляций могут не подойти.

Однозначным преимуществом шугаринга является минимальное присутствие вросших волос. Также следует упомянуть, что регулярное проведение способствует уменьшению волос на теле, а его структура становится тоньше.

На некоторые ингредиенты, что используют для приготовления специальной смеси, у вас может возникнуть аллергическая реакция, поэтому проведите тестирование на небольшом участке тела, прежде чем наносить большее количество.



Процедура сахарной эпиляции / Instagram / @sugaring_in_budapest

Энзимная эпиляция

Для нее используют энзимы – ферменты натурального происхождения. Их экстракты получают их различных экзотических растений. Они способны растворять белковые связи, что в результате приводит к разрушению луковицы волоса. Также в этой процедуре еще применяют воздействие тепла.

Энзимная эпиляция является безболезненной, уменьшает количество вросших волосков и делает структуру отросших волос тоньше.

Относительно ценовой категории, то энзимная, восковая и сахарная эпиляции – примерно на одном уровне.

Лазерная эпиляция

Новейший метод удаления волос. Если пройти полный курс и не иметь противопоказаний, то специалисты обещают, что можно избавиться от волос на теле навсегда. Лазер постепенно разрушает волосяной фолликул и когда его не остается, то и волосы в том месте прекращают расти.

Данная процедура может быть не по карману каждой, а также обладательницам светлых волос. Потому что лазерные лучи воздействуют лишь на темные волоски. Если вы хотите попробовать лазерную эпиляцию, то имейте в виду, что несколько дней до и еще больше дней после пребывания на солнце – запрещено.



Лазерная эпиляция / Instagram / @lazer_epilation_____

Эпилятор

Электрический прибор, который быстро удаляет волосы с тела. Он удобен в использовании, так как маленький по размеру и им можно проникнуть в самые труднодоступные места. Однако депиляция этим инструментом довольно болезненна и сопровождается большим количеством вросших волос.

Из плюсов: скорость, доступность, экономность – купили один раз и пользуетесь годами.