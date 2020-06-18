Пати Дуброфф – профессиональный звездный визажист. Она создает невероятные мейк-апы таким американским киноактрисам, как Марго Робби, Кейт Босворт и Джессика Бил. Также мастерица макияжа знает много секретов для красоты лица. Одним из них недавно поделилась в соцсетях.

Чтобы поддерживать кожу своего лица упругой, эластичной и молодой, не всегда достаточно пользоваться только специальными косметическими продуктами. Также стоит интересоваться бьюти-лайфхаками, которыми пользуются представители индустрии красоты. Журнал Cosmopolitan рассказал о вечернем ритуале ухода за кожей лица Пати Дуброфф.

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Ранее звездная визажистка делилась своим восторгом от нефритового массажера для лица. На своей странице в инстаграме Пати утверждала, что нужно массировать лицо этим инструментом перед нанесением макияжа. Тогда вам понадобится использовать меньше тональной основы. Она сказала, что нефритовый валик – мастхев в косметичке каждой женщины.

Следующим секретом красоты, который раскрыла визажист Марго Робби, стал ее вечерний "холодный" ритуал ухода за кожей лица. Недаром она назвала его холодным, потому что лед – единственный ингредиент, который нужен для этой процедуры. Пати Дуброфф успокоила своих подписчиков, чтобы они не боялись проводить такую манипуляцию перед сном. Женщина считает, что после контакта со льдом она спит лучше и чувствует себя спокойнее.

Для воспроизведения лайфхака в домашних условиях необходимо перед сном окунуть лицо в сосуд с кубиками льда, подержать его там несколько секунд, вытащить, отдохнуть и снова повторить. Процедура может не подойти для некоторых типов кожи, поэтому перед тем, как мочить лицо в воде экстремальной низкой температуры, проконсультируйтесь со специалистом или больше узнайте об особенностях своей кожи.



Процедура по уходу за кожей с использованием льда / Instagram / @patidubroff

Какая польза?

Такой вечерний уход способствует устранению воспалений с лица, закрывает поры, подтягивает кожу, а также поддерживает "блуждающий нерв". Так называют черепной нерв, идущий от мозга и передающий нервные импульсы остальной части тела. Существует вероятность, что его стимулирование с помощью сильного холода предотвращает проявление тревожности и усталости.