Визажистка предостерегла, какой макияж не следует делать в 2020: 5 антитрендов

В индустрии красоты постоянно появляются новые тенденции. Очень быстро тот прием в макияже, который еще недавно был использован на лицах моделей на страницах модных глянцевых журналов, становится неактуальным. Чтобы не казаться старомодной нужно также отслеживать антитренды.

Звездная визажистка Алена Лапина поделилась с Cosmopolitan своими знаниями о том, чего не нужно делать в создании макияжа. Антитренды в макияже – это использование той косметики или трюков, которые раньше были популярны, но уже успели устареть и им на смену пришли другие.

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С помощью макияжа можно подчеркнуть достоинства своего лица и скрыть недостатки, если владеть правильной техникой его нанесения. Однако знать, какой мейкап подходит вам, иметь необходимую косметику и инструменты – недостаточно. Макияж также должен соответствовать последним трендам, а не наоборот.

Антитренды в макияже 2020

Цветные тени с градиентами на глазах

Четко и аккуратно прорисованная складка верхнего века

Соболиные брови

Жесткий контуринг

Губы со светлой помадой или блеском