Влияет ли стресс на преждевременное появление седины у женщин

Иногда на улице можно заметить счастливую 60-летнюю женщину с красивым естественным цветом волос. Или 20-летнюю девушку, которая выбирает в магазине краску, чтобы закрасить седые волоски. Где же скрывается причина этого парадокса?

Хотим сразу отбросить случай наследственности. Потому что в таком случае от вас совсем не зависит, как быстро вы начнете замечать в волосах седину. Другая причина раннего поседения скрывается в стрессе. Врач-невролог, директор клиники "АКСИМЕД" – Алексей Сиделковский прокомментировал для издания "Новое время" тесную взаимосвязь между стрессом и седыми волосами.

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Влияние стресса на волосы

По словам врача, различные внешние факторы провоцируют появление стрессового состояния. Их влияние на организм может быть двух видов: острое и хроническое. Первый вариант происходит с вами тогда, когда неожиданно происходит что-то негативное в жизни. На фоне эмоционального скачка в организме возникает стресс. Но это не критично, убежден он. Как быстро появляется острый стресс, так же он исчезает, потому что нервная система легко адаптируется к незначительным изменениям. Среди факторов, которые могут это спровоцировать, Алексей Сидалковский приводит: спор с друзьями/близкими, стихийное бедствие, подстава на работе. Исключение – такие серьезные эмоциональные потрясения, как смерть родного человека, потеря крыши над головой. Такие ситуации сопровождаются внезапным появлением седых волос.

Мужчина добавляет, что при хроническом стрессе вы не поседеете так быстро. Процесс будет длится годами. Если у вас постоянное состояние тревоги или вы страдаете депрессией, то волосы не только седеют, но и выпадают. А те волоски, которые со временем будут отрастать, не будут иметь цвет вашего естественного оттенка волос.



Волосы седеют от стресса / Фото из открытых источников

Кто такой этот стресс, что он заставляет волосы седеть?

В коже головы происходят физиологические процессы. Чтобы волосы росли со своей естественной окраской, им нужен пигмент меланин. Его производят клетки – меланоциты. А качество их работы связано с уровнем метаболизма в коже и подкожной клетчатке. Стресс повреждает нервную систему. Такой сбой вызывает рефлекторный спазм сосудов, которые питают меланоциты. То есть, нет поступления кислорода. В этот момент выработка пигмента прекращается, потому что не хватает кислорода. Волосы одинаково продолжают расти, но бесцветными.