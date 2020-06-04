Для мужчин красивая борода является одним из способов самовыражения. За ней нужен особый уход. Чтобы достичь желаемого вида бороды, стоит узнать о ней чуточку больше и прислушиваться к советам экспертов.

Обычно мужчин волнуют примерно одинаковые вопросы: как начать отращивать бороду почему она не растет, как за ней нужно ухаживать. Ukrhealth.net поговорили с экспертами и рассказали все самое важное о мужской бороде.

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О росте бороды

Чтобы отрастить бороду, нужно первым делом ее побрить. Далее подождите 2-3 недели и можете начинать оформлять ее и проводить досмотровые процедуры. Борода будет расти быстрее, если вы будете придерживаться здорового образа жизни.

Часто борода не растет равномерно, есть места на лице, где ее вообще нет. В таком случае стоит самостоятельно стимулировать рост волос на лице. Воспользуйтесь такими советами:

на участки, где не растет борода, нанесите репейное масло с красным перцем. Через час умойтесь теплой водой. Такую процедуру можно повторять через день, пока не увидите эффекта;

можно применять "Миноксидил" и "Алерану", чтобы ускорить рост бороды. Эти средства для наружного применения стимулируют кровообращение.

Важно: перед использованием ознакомьтесь с противопоказаниями, потому что возможно проявление аллергической реакции. Раствор не должен быть больше 5%.

Однако бывает так, что у вас может не расти борода совсем. Это связано с наследственностью, гормонами и метаболизмом. Если у вашего отца и дедушки нет бороды, то из-за генетической связи ее не будет и у вас. Однако еще могут быть проблемы с гормонами щитовидной железы, недостаток эстрогена, тестостерона, витаминов, аминокислот и минеральных солей. Тогда шанс на бороду есть, но нужно сдать анализы и проконсультироваться с врачом, что вам нужно принимать, чтобы вывести все вышеперечисленные составляющие на нужный уровень.



Борода требует особого ухода / Фото Pexels

Как ухаживать за бородой

Здесь важно знать, что для красивой породы необходим не только уход за волосяным покровом, но и за кожей лица, на которой она растет. Процесс отращивания бороды не легкий, но результат того стоит. Регулярно пользуйтесь такими советами:

бороду нужно мыть с использованием шампуня;

утром и вечером очищайте лицо теплой водой и мылом;

очищайте кожу лица с помощью гоммажа;

Гоммаж для лица – это косметическое средство, которое отшелушивает ороговевшие клетки кожи. Его отличие от скраба в отсутствии твердых абразивных веществ.