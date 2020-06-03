Удачный макияж не только подчеркивает вашу красоту и позволяет самовыразиться, но и привлекает внимание окружающих. Кто знает, возможно, среди этих незнакомцев и блуждает ваша будущая любовь. Чтобы она вас случайного не обошла, всегда будьте готовы, вооружившись привлекательным мейк-апом.

Если вы как раз в поиске своей настоящей любви, то можно ей помочь, чтобы встретиться как можно быстрее. ELLE собрал 10 идей для макияжа, которые будут акцентировать внимание на вашей женственности и нежности. Теперь намекнуть на статус "в активном поиске" можно будет без слов.

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Макияж в первую очередь должен гармонично смотреться с вашим образом. Чтобы понять, как именно следует сегодня накраситься, прислушайтесь к своему внутреннему голосу. Никто не знает вас лучше него. Возможно, вы всем своим внешним видом пытаетесь позиционировать себя сильной и независимой женщиной, которой не нужна вторая половинка, чтобы реализовать себя в этой жизни. Но на самом деле где-то в глубинах вашего сознания спряталась маленькая девочка, которая ищет безопасное место рядом с любимым человеком. Тогда лучше в создании макияжа отталкиваться от этого. Разве может что-то привлечь больше, чем искренность.

Говорят, что настоящая любовь не должна базироваться "красивой картинке". Но помните, чтобы привлечь внимание к своему внутреннему миру, следует сначала заинтересовать тем, что первым бросается в глаза – лицо. Гармоничные и универсальные идеи для макияжа вам в этом помогут.

Листайте галерею, чтобы вдохновиться сделать макияж, который влюбит в себя абсолютно всех: