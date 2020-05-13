Вторая жизнь чайным пакетикам: лайфхаки, как использовать не по назначению

Уход за собой с использованием компонентов, которые есть в каждом доме – полезный и доступный. Например, с помощью чайных пакетиков можно заварить вкусный напиток. А потом эффективно задействовать их еще для нескольких дел.

Из чайных пакетиков можно делать компрессы, тонеры, ароматизаторы и многое другое. Поскольку травы, из которых изготавливают чай, не только вкусные и хорошо пахнут, но и имеют питательные свойства. Как применять их, кроме прямого назначения, рассказали в журнале о женских интересах Good Housekeeping.

Больше лайфхаков Домашние бьюти-советы от Хлои Кардашян

Компресс из чайных пакетиков для глаз

Залейте теплой кипяченой водой два чайных пакетика. Дайте им немного настояться. Затем положите на глаза и оставьте на несколько минут. В чае содержатся дубильные вещества. Они помогут снять отеки. Для лучшего результата можно использовать охлажденные пакетики.

Этот же метод уменьшит видимость темных кругов под вашими глазами. Эти пресловутые круги – одна из разновидностей синяков. Из-за обесцвечивания кожи образуется потемнение под нижними веками. А дубильные вещества сужают сосуды: они останавливают этот процесс, который вызывает обесцвечивание кожи.

Что такое дубильные вещества?

Это растительные высокомолекулярные соединения. Они проявляют вяжущее, противовоспалительное, антигеморрагическое, несколько анестезирующее, противомикробное и противопоносное действие. Их применяют для лечения желудочных, кишечных и маточных кровотечений, заболеваний дыхательного тракта, мочеполовой системы, нарушений функции пищеварительного канала.

Средство, чтобы успокоить солнечные ожоги

Дубильная кислота, которая есть в чае, помогает вам легче переболеть ангиной. Она также обладает успокаивающим действием при солнечных ожогах. Заварите несколько пакетиков чая в кастрюле. Когда вода остынет, смочите в ней полотенце и положите его на солнечные ожоги. Оставьте компресс на 30 минут. Чайными пакетиками тоже можно воспользоваться и положить их себе на лицо, чтобы уменьшить покраснение от ультрафиолетовых лучей.

Уменьшить боль в деснах

Если у вас болезненные десны или вы однократно их повредили, уменьшить боль поможет чай из мяты. Возьмите 1 чайную ложку мяты и залейте кипятком. Когда раствор остынет, промойте им рот. Такой способ не вылечит основную причину заболевания, но частично снимет боль.



Многофункциональные чайные пакетики / Фото Unsplash

Устранить неприятный запах

Причин неприятного запаха ног бывает много. Некоторые с ним невозможно устранить полностью. Чтобы уменьшить запах, мочите ноги в крепко заваренном чае.

Такую же манипуляцию можно повторить, если вы чистили рыбу или лук, а обычное мыло и вода не помогают. Неприятный запах можно устранить с помощью чайного отвара.

Заживить пузыри

Можно использовать чайные пакетики, чтобы быстрее залечить волдыри. Травы имеют не только успокаивающее действие, но и свойства, которые борются с бактериями. Поэтому волдыри исчезают быстрее, чем при ношении обычного пластыря.

Спасти сломанный ноготь

Бумажную частичку с чайного пакетика можно использовать, чтобы склеить сломанный ноготь. Положите маленький кусочек на место слома, прижмите к ногтю и закрасьте прозрачным лаком.

Тонер собственными руками

Терпкость черного чая делает кожу менее жирной. Воспользуйтесь пакетиками свежесваренного чая и пройдитесь по тем участкам лица, где хотите подсушить кожу.